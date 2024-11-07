Администрация уходящего президента США Джо Байдена планирует срочно отправить Украине последние шесть миллиардов долларов помощи.

Об этом сообщает в соцсети X обозреватель Politico Джек Детч.

"Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность", – написал Детч.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский завтра отправится в Будапешт, где на неофициальном саммите Евросоюза будут обсуждать, как жить при Дональде Трампе.

Ранее премьер-министр Венгрии предположил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская помощь Киеву может быть приостановлена. В этой связи "имеются серьезные сомнения" в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, поэтому необходима новая стратегия Евросоюза, подчеркнул Виктор Орбан.

Какой обещает быть внешняя политика Трампа, мы разбирали в отдельном материале. Его победа может стать шансом на мир для Украины.