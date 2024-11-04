В Киев прибыл главный инспектор по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США Корделл Ричардсон.

Об этом сообщила в социальной сети X посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Работа Офиса главного инспектора по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - добавила Бринк.

Также в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча сообщалось, что армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 млн долларов.

Известно, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход только Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере 398,9 млн долларов в 2022 финансовом году.

Ранее сообщалось, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения, причем ошибся в сторону переоценки.

После этого было принято решение об аудите бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.