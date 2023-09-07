Пентагон проведёт новый аудит отчетности по военной помощи Украине
Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.
Об этом сообщает Breaking Defense.
"Целью данного аудита является определение масштабов и последствий изменения оценки активов, предоставленных в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава в марте 2023 года", - говорится в письме управления Пентагона от 5 сентября.
Управление генеральных аудиторов служб дает Министерствам и службам пять дней на то, чтобы выбрать ответственных лиц для ответов на вопросы.
"Мы можем пересмотреть цели по мере проведения аудита, а также рассмотрим предложения руководства по дополнительным или пересмотренным целям. Мы планируем провести эту проверку в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита, разработанными Управлением правительственной отчетности", - говорится в сообщении.
Аудит проводится в то время, когда на Капитолийском холме разгорается политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Украину.
Осенью прошлого года конгрессмены из Республиканской партии, курирующие вопросы внешней политики США, направили в Счетную палату запрос об эффективности экономической и гуманитарной помощи Украине.
Ранее Пентагон завысил стоимость поставленного Украине оружия на 3 миллиарда, но потом выяснилось, что оборонное ведомство переоценило стоимость переданного Украине вооружения более чем на шесть миллиардов.