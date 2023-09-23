США назначили чиновника, который будет следить, как Украина использует военную помощь
Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь.
Об этом сообщил офис генерального инспектора.
В должность вступит 18 октября.
Он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения. Её сумма уже составляет $113 млрд.
Инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID. Он должен будет публиковать ежеквартальные отчеты Конгресса, которые будут общедоступными.
О том, кто такой Сторч и какова его миссия, мы подробно писали здесь.
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