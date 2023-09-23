Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь.

Об этом сообщил офис генерального инспектора.

В должность вступит 18 октября.

Он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения. Её сумма уже составляет $113 млрд.

Инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID. Он должен будет публиковать ежеквартальные отчеты Конгресса, которые будут общедоступными.

О том, кто такой Сторч и какова его миссия, мы подробно писали здесь.

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