Часть западного оружия, отправленного в Украину, была украдена. Но украинские спецслужбы разоблачили каналы воровства.

Об этом говорится в отчете Пентагона, на который ссылается CNN.

В отчете сказано, что с февраля по сентябрь 2022 года американцы не имели возможности следить за поставляемым вооружением, и только в конце октября направили комиссию в Украину. Также технику начали оборудовать системами слежения.

Сначала Европейское командование США пыталось запрашивать у украинцев квитанции и те предприняли "добросовестные усилия" для их предоставления.

"Однако к моменту завершения расследования персонал не предоставил группе инспекторов подтверждающих документов", - отмечается в отчете.

В итоге "преступным организациям удалось похитить некоторое количество оружия и техники". CNN приводит случаи краж.

В конце июня 2022 года группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону, используя поддельные документы, и похитила гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Но "спецслужбы Украины сорвали заговор".

В том же месяце они предотвратили продажу оружия и боеприпасов с линии фронта на юге Украины. А также разоблачили организацию преступников, выдававших себя за волонтеров, которые украли бронежилеты на сумму 17 000 долларов.

В августе 2022 года спецслужбы Украины обнаружили, что бойцы добровольческого батальона похитили 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "предположительно для продажи на черном рынке".

"В отчете не указывается, были ли похищенное оружие и оборудование американскими. Генеральный инспектор Пентагона пишет, что некоторые более крупные поставки, такие как ракеты и вертолеты, легче отслеживать с помощью разведки. Однако более мелкие, такие как приборы ночного видения, контролировать труднее. В отчете не содержится никаких рекомендаций, и отмечается, что министерство обороны "предприняло некоторые усилия, чтобы смягчить невозможность проведения личного" мониторинга", - пишет CNN.

Прошлым летом сообщалось, что СНБО вместе с Минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы "СОТА", который позволяет контролировать поставки вооружений от стран-партнеров.

А недавно мы рассказывали о скандале в рейдом РДК в Белгородскую область с западным оружием, после которого Бельгия решила провести расследование на предмет использования переданного Украине оружия ее производства.