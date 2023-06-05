В Бельгии решили провести расследование на предмет использования переданного Украине оружия бельгийского производства участниками рейда в Белгородскую область.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет Reuters.

"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", — заявил бельгийский премьер в эфире Radio 1.

Ранее The Washington Post написала, что РДК, атаковавший Белгородскую область в конце мая с территории Украины, использовал винтовки производства Бельгии, а также оружие и технику для передвижения, поставленные из США и Чехии.

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