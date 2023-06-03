В случае прекращения поставок оружия в Украину война с Россией закончится для Киева "миром капитуляции". Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Его выступление транслировалось на YouTube-канале конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

Боррель заявил, что прекращение военной поддержки Киева со стороны Запада приведет к быстрому окончанию конфликта в Украине, однако в результате страна потеряет свою независимость.

"Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который приведет к сдаче Украины", - заявил глава европейской дипломатии.

По его мнению, в этом случае Украина превратится во вторую Беларусь.

Напомним, ранее спецпредставитель Китая по мирному урегулированию в Украине призвал страны Запада прекратить поставки оружия "на поле боя".

Между тем на прошлой неделе китайский спецпредставитель по Украине Ли Хуэй в ходе визита в Москву встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тот на встрече заявил о приверженности к дипломатии по ситуации в Украине.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта", - рассказали в китайском МИД по итогам встречи.

А в Пентагоне считают, что мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, война будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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