Канцлера ФРГ Олафа Шольца на митинге в Берлине освистали противники поставок оружия Украине. Он в ответ со сцены заявил им, что "Путин убил детей и стариков". Об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что на митинг с участием Шольца пришло до сотни его противников. Они начали выкрикивать лозунги: "поджигатель войны", "лжец" и "бандит". Также собравшиеся потребовали "мира без оружия" и отставки правительства.

Шольц в микрофон стал пытаться перекричать скандировавших. "Поджигатель войны — это Путин, он вошел в Украину с 200 000 солдат! Путин хочет уничтожить и завоевать Украину. Эта агрессивная война угрожает миру и свободе!" - говорил канцлер.

Как писала "Страна", большинство немцев считают, что санкции против Москвы больше вредят экономике ФРГ, чем России.

Также многие в Германии не видят Украину в НАТО и хотят переговоров между Киевом и Москвой.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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