Во вторник, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера за предоставление оборонного пакета на три миллиарда евро, и обсудил "исполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита в Германию", в частности, предоставление Украине средств ПВО.

"Спасибо за реализацию мощного оборонного пакета в 3 миллиарда евро. Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности, нашей ПВО. Скоординировали позиции в преддверии будущих международных мероприятий", - говорится в сообщении официального телеграм-канала Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к Германии с просьбой о передаче крылатых дальнобойных ракет Taurus. Официальный запрос на поставку данного оружия был направлен украинской стороной в последние дни.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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