Американский предприниматель Илон Маск призвал власти США предоставить общественности информацию о том, как расходуются выделенные Украине средства.

Так бизнесмен отреагировал на новость о том, что США готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.

"Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги", – написал Маск в Твиттере.

Ранее сегодня мы сообщали, что власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. В его рамках Украине будут переданы системы ПВО VAMPIRE, дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade, австралийские системы противодействия беспилотникам DroneShield и боеприпасы.

А в апреле мы рассказывали, что в Конгрессе США группа из 19 республиканцев подготовила совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор. По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.