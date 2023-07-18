Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Украине будут переданы:

системы ПВО VAMPIRE;

дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade;

австралийские системы противодействия беспилотникам DroneShield;

радары, сенсоры и аналитические системы;

боеприпасы.

На днях СМИ сообщили, что США выкупят у Тайваня списанные ракеты для ПВО HAWK для последующей отправки в Украину. Передача должна быть осуществлена в рамках пакета оборонной помощи в размере 2,1 млрд долларов, о котором США объявили 9 июня.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина с начала года получила более 23 миллиардов долларов зарубежной помощи для покрытия дефицита бюджета. Приоритетом расходов остаются безопасность и оборона.

Между тем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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