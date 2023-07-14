США выкупят у Тайваня списанные ракеты HAWK для последующей отправки в Украину.

Об этом сообщает China Times.

По данным издания, США планируют выкупить списанные ракеты ПВО HAWK, которые они продали Тайваню, и перенаправить их Украине в рамках пакета военной помощи. Ссылаясь на неназванные источники, газета утверждает, что Вашингтон и Тайбэй договорились о выкупе ракет после консультаций с высокопоставленными чиновниками службы безопасности еще в прошлом году.

Передача должна быть осуществлена в рамках пакета оборонной помощи в размере 2,1 млрд долларов, о котором США объявили 9 июня.

MIM-23 HAWK — американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon.

Украинские военные также использовали системы ПВО HAWK, предоставленные Испанией.

Сообщается, что в январе США обратились к израильскому правительству с просьбой передать свои старые зенитные ракеты HAWK на хранение Украине, но Израиль отказался.

Вчера Пентагон заявил, что переданные США Киеву кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину.

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