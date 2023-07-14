В пятницу, 14 июля, в Украине идет 506-й день войны с Россией.

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14 июля

09.09 Заявления Байдена во время саммита НАТО о "победе над Путиным" омрачаются "неопределенностью относительно будущего войны".

"Проблемы в Украине лишь нарастают", - пишет издание Politico по итогам встречи лидеров Альянса.

Среди этих проблем выделяются следующие:

1. Долгосрочные обязательства перед Украиной, которые Байден сравнивает с поддержкой Израиля, потребуют от законодателей Конгресса приверженности данному курсу на долгие годы.

"Но контрнаступление Украины захлебнулось, что может заставить союзников и сенаторов пересмотреть свою поддержку", - пишет газета.

Начало украинского контрнаступления издание называет "вялым". "Байден сказал журналистам, что даже Зеленский признался ему, что это было "тяжелое утомление", - пишут журналисты.

Поэтому "среди республиканцев Палаты представителей стали громче сомневаться в том, что они продолжат финансировать Киев на нынешнем уровне".

2. Есть "реальные опасения" по поводу украинского арсенала. "Сокращение его запасов вынуждает США принять спорное решение об отправке кассетных бомб", - говорится в статье.

3. Выборы в США в следующем году, "на которых Трамп, лидер республиканцев, вероятно, может разрушить то, что Байден помог построить за несколько месяцев после возвращения в Овальный кабинет".

08.55 Видео жесткой мобилизации из Днепра.

На кадрах люди в военной форме догоняют парня в районе зоны пикников, где рядом на траве отдыхают люди.

Жителя города обступают шесть военных, после чего звучит одиночный выстрел. Затем видно, как против призывника применяют силу. "Они бьют его!", - говорит за кадром девушка, которая ведет съемку.

08.32 Власти Курской области России заявили о падении беспилотника в городе Курчатове - там находится Курская АЭС.

По словам губернатора Старовойта, "критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были".

Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление, добавил губернатор.

08.25 Washington Post снова пишет о негативной реакции Белого дома на твит Зеленского, где тот раскритиковал решения саммита НАТО и назвал их "абсурдом".

Этот твит "настолько взволновал Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отказа от "приглашения" для Киева", говорится в статье.

Вероятно, речь шла о том, чтобы не вписывать в коммюнике саммита никаких заявлений о возможном членстве Украины.

Но "в конце концов, Соединенные Штаты и их союзники договорились, что сохранят формулировки декларации", где не указаны сроки присоединения Украины к блоку, но сама такая возможность не исключена.

"Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского , когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой", - говорится в статье.

Также издание пишет, что переговоры Ермака и Салливана на второй день саммита НАТО прошли в не слишком дружественной атмосфере.

Ермак, по словам одного из очевидцев разговора, "выглядел так, как будто пытался спорить". Салливан же "выглядел решительным". Их разговор длился около 30 минут.

"Напряженные попытки удержать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева. "Это было не весело", — сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров", - пишет газета.

08.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

Ночью РФ вновь атаковала территорию Украины иранскими беспилотниками. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки россияне выпустили две крылатые ракеты "Калибр", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских дронов. Были уничтожены два "Калибра" и 20 дронов.

Основные усилия силы РФ сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского и Тернов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе Берховки.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

08.07 Ночью силы ПВО смогли сбить 16 ударных дронов из 17-ти.

Напомним, один из них попал по предприятию в Кривом Роге, где был сильный пожар.

08.05 Ночью в Николаевской области сбили два "Шахеда".

07.55 В нескольких километрах от Воронежа вчера были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Гусев.



По его данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.

07.35 Ночью Днепропетровскую область атаковали беспилотники. ПВО сбили шесть "Шахедов".

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника.

Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина.