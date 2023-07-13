Анализируем ситуацию на 505-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб сегодня сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка.

Российские паблики сообщали об атаках армии РФ под Гуляйполем в районе Марфополя с занятием ряда опорных пунктов. Украина этого не подтверждала. По поводу ореховского направления россияне утверждают, что атаки ВСУ отбиты.

Южнее Бахмута также был частичный успех, заявляет украинское командование. Российские паблики утверждают обратное - что в районе Клещеевки РФ ввела резерв и "расширила зону контроля" западнее села.

На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала", - сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

На этом направлении россияне за минувшие сутки трижды пытались штурмовать позиции ВСУ, атаки, как заявляет украинское командование, были отбиты.

Российские паблики сообщают, что на Купянском направлении бои идут у железнодорожного депо Новоселовского. Цель РФ, как утверждается - прорыв юго-западнее, к Стельмаховке.

На Лиманском направлении бои продолжаются на восточных окраинах Торского, о чем сообщалось и вчера. Украина этого не подтверждала.

Продолжается истории со сворачиванием деятельности ЧВК "Вагнер" в России.

Сегодня российские военные паблики опубликовали видео движения колонны машин "вагнеровцев". Сообщается, что таким образом ЧВК передислоцируется из своих "тыловых лагерей" в Луганской области и в РФ. Часть машин в колонне были на белорусских номерах. Из-за чего телеграм-каналы предполагают, что "вагнеровцы" направляются в Беларусь, как ранее и заявлялось.

Напомним, вчера сообщалось о разоружении ЧВК "Вагнер", которая передала свое тяжелое вооружение министерству обороны РФ. Детальнее об этом мы рассказывали здесь.

Россияне ночью атаковали Украину 20-ю беспилотниками "Шахид" с двух направлений - Курска и Азовского моря. Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М" из Джанкоя.

Все дроны и два "Калибра", как заявляют украинские Воздушные силы, были сбиты. Беспилотники сбивались в основном над Киевской областью и Киевом, где было повреждено несколько многоквартирных домов и есть пострадавшие. О том, куда попал "Искандер", власти не сообщали.

Тем временем, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.

По его словам, высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы, отметив, что "это очень мощное оружие".

Напомним, в начале недели россияне утверждали, что ВСУ уже применили кассетные снаряды для удара по Токмаку. Но Тарнавский заявил, что данный тип боеприпасов украинской армией еще не использовался.

Змеиный и зерновая сделка

Также сегодня россияне нанесли очередной удар по острову Змеиный, который на этой неделе снова начали обстреливать.

В Оперативном командовании "Юг" уже связали это с зерновой сделкой и назвали попыткой шантажа.

Отметим, что именно в районе Змеиного пролегают пути сухогрузов, которые перевозят зерно.

Что же до сделки, которая истекает 17 июля, по ней сегодня высказался Путин. Он дал понять, что РФ не продлит соглашение, если не будут выполнены ее условия по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений (в первую очередь - аммиака).

"Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов - Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания", - заявил Путин.

Мы уже рассказывали, что для России главная дилемма в отказе продлевать соглашение - как воспрепятствовать движению кораблей. Удары по гражданским судам явно вызовут крупный международный скандал, в том числе, возможно, и критику со стороны ныне нейтрально-дружественных к России стран.

С другой стороны, возможно, в РФ рассчитывают на то, что после отмены сделки и объявления Россией "запрета на судоходство", гражданские суда сами откажутся покидать порты.

Не исключено, что с этим и могут быть связаны удары по острову Змеиный, как предупреждение о том, что судоходство, без согласия России на продление сделки, крайне опасно.

В этом же контексте можно вспомнить и недавний удар РФ по одному из портов Одесской области.

"Размен безопасности на территории"

В западной прессе звучат отголоски саммита НАТО в Вильнюсе, результат которого оказался не слишком радужным для Украины - приглашения в Альянс она не получила.

В этой связи продолжаются истории о напряженности между представителями НАТО и украинской делегации.

Источники The New York Times подтвердили, что опубликованное во вторник заявление Зеленского с критикой в адрес натовского коммюнике "привело американцев в ярость". Издание пишет, что после этого украинский президент "смягчил свой публичный тон".

Но о существовании крупной непубличной размолвки пишет и "Немецкая волна". По ее данным, американцы на саммите намекнули команде Зеленского, что если Украина будет требовать слишком активно и много, то США могут сократить поставки военной помощи.

Отметим, что такая угроза, если она действительно была высказана, выходит далеко за рамки неких личных разногласий между правительствами. Ведь уменьшение военных поставок может означать ухудшение ситуации на фронте для ВСУ.

Поэтому действительно ли США были готовы привести угрозу в исполнение - вопрос достаточно важный.

При этом дальнейшие инсайды из кулуаров саммита говорят о том, что на Западе рассматривают самые разные варианты финала войны.

"У некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории", - пишет "Немецкая волна".

По данным DW, уже к концу этого или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать ее к мирным переговорам с отказом от части оккупированных территорий, что станет успехом для "миротворца" Байдена в год президентских выборов в США.

Владимир Зеленский дважды в своем выступлении на саммите говорил, что Киев такой вариант не устраивает.

Хотя стоит напомнить, что ранее в американских СМИ уже публиковались данные о неком "стратегическом плане" Киева, который подразумевал выход украинской армии к границам Крыма. После чего украинские власти хотели предложить Москве заключить мир, оставив ей Крым, но в обмен потребовав согласиться со вступлением Украины в НАТО. Тогда существование такого плана в Киеве категорически опровергли, но нельзя полностью исключать, что некие компромиссы в Украине, в принципе, допускают.

Кроме того, саммит НАТО продемонстрировал, что ключевые страны Альянса, когда им нужно, могут проигнорировать любое недовольство Киева и принять решения, которые полностью не устраивают Украину. И вряд ли могло быть иначе при почти тотальной финансовой и военно-технической зависимости от США и ряда других государств блока.

Разочарование саммитом не скрывают уже многие в Украине. Сегодня Порошенко с трибуны Рады назвал решения НАТО и "Большой семерки" "протоколом о намерениях".

"Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить", - заявил он.

То есть в Киеве даже активнейшие сторонники НАТО недовольны его решениями. Почему?

Во-первых, потому, что Альянс никак не показал, что готов сильнее вписываться за Украину - ни формализацией процесса вступления, ни усилением военной помощи. По крайней мере, никаких решений на этот счет в Вильнюсе принято не было.

Из чего многие (в том числе западные СМИ, которые цитировались выше) делают вывод, что Запад готовится к завершению этой войны - хотя Россия и не выбита с обширных украинских территорий. Таким образом, растут опасения, что страны НАТО ведут дело к заморозке конфликта по линии фронта ("корейский сценарий") против чего публично выступают украинские власти.

При этом больше всего конкретики прозвучало насчет того, чего Запад потребует от Украины для того, чтобы пригласить ее в Альянс. Это обширный спектр всевозможных внутренних преобразований, нацеленных на изменение структуры управления Украиной на более понятную и прозрачную для западных союзников, а также на борьбу с коррупцией (которая в Украине безуспешно ведется уже многие годы и нет пока признаков, что этот процесс как-то может ускориться).

Все это вызывает нескрываемое раздражение внутри Украины, которая неоднократно заявляла, что после кровопролитной войны с Россией Запад уже не может ставить вступление в зависимость от реформ. Но в США, как оказалось, думают иначе.

Детальнее о том, что дал Украине саммит НАТО в Вильнюсе и что это значит для войны с Россией, "Страна" анализировала здесь.

Новый скандал в российской армии

В российской армии раскручивается новый скандал, направленный против начальника генштаба генерала Герасимова.

Депутат Госдумы Гурулев ("Единая Россия"), опубликовал обращение генерал-майора Ивана Попова, который был недавно отстранен от командования 58-й общевойсковой армией ВС России. Она сейчас воюет на запорожском направлении.

Попов заявляет, что он был отстранен "за правду". По его словам, он докладывал командованию о плохой организации контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и потерях среди личного состава.

"В связи с этим старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность и за один день состряпали приказ, министр обороны подписал и от меня избавились. Как сказали сегодня командиры полков и дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ, нашу армию предательски ударил с тыла наш старший начальник", - заявил Попов.

Отметим, что об этом событии ряд телеграм-каналов сообщало ещё ранее. По их версии, Попов представил Герасимову доклад о необходимости проведения ротации подразделений российской армии. На что начальник генштаба обвинил его в паникерстве. В ответ Попов пригрозил напрямую обратиться к Путину, после чего и был отстранен.

Сегодня заявление по этому поводу сделал секретарь генсовета "Единой России" Турчак.

В скандале он обвинил депутата Гурулева, который обнародовал запись заявления Попова, сделав скандал публичным.

"Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии", - написал Турчак.

При этом самого генерала Попова он характеризует положительно. "Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики", - заявил Турчак.

Таким образом один из руководителей российской партии власти с одной стороны осудил сам факт "выноса сора из избы" и публичных разборок в армии (объявив виновным в скандале депутата Гурулева). Показывая как бы, что этот скандал исчерпан и развития его не будет ("армия вне политики").

С другой стороны, он пытается вывести из под удара генерала Попова. По одной из версий это объясняется тем, что Попова могли "подставить" конкуренты Шойгу и Герасимова, побудив его пойти на конфликт и сделать заявление. По другой версии - конкурирующая с Шойгу группировка опасается, что ее полностью зачистят на фоне борьбы со "сторонниками вагнеровского мятежа", а потому пытается контратаковать.

Но в целом видно, что внутренняя борьба в РФ с целью "сбить" Герасимова не прекратилась и после провала мятежа Пригожина (который отставку Герасимова и Шойгу называл своей основной целью), а также после "пропажи со связи" генерала Суровикина, считавшегося главным конкурентом Герасимова (сегодня западные СМИ в очередной раз написали, что Суровикин арестован, но в РФ это не подтверждают).

Также примечательно, что скандал с Поповым сейчас активно разгоняет та же сетка российских телеграм-каналов, которая ранее поддерживала Пригожина и его наезды на Шойгу и Герасимова.

Кроме того, примечательно, что недавно западные СМИ публиковали слух об отставке Герасимова с поста командующего российских войск в Украине и о замене его на генерала Теплинского. Но он не подтвердился.

Что касается нынешнего скандала, то ключевой момент - как на него отреагирует Путин. Во время публичных наездов Пригожина на Шойгу и Герасимова президент РФ их никак не пресекал из чего у многих сложилось мнение, что глава ЧВК "Вагнер" действует не сам по себе, а по согласованию с Кремлем, что во-многом облегчило Пригожину подготовку и начало мятежа. Многие лишь после заявления Путина утром 24 июня (и отказа подчиниться ему Пригожина, который приказал продолжил движение на Москву) поняли, что это не "хитрый план", а классический мятеж.

Как Путин поступит в нынешней ситуации - пока не очень понятно. Судя по заявлению Турчака, скандал попытаются быстро замять, хотя "пригожинская" сетка телеграмм-каналов продолжает его раскручивать. И, очевидно, что публичные разборки не способствует укреплению морального духа и боеспособности российский войск, особенно, учитывая, что речь идет о 58-й армии, которая воюет на ключевом направлении - запорожском.

Но в целом обращает на себя внимание схожесть кампании которую вел против Шойгу и Герасимова Пригожин и нынешнего скандала с Поповым. Они раскручиваются по одним и тем же лекалам и по одним и тем каналам. Что может свидетельствовать о наличии некоего единого "центра управления", который сначала действовал руками Пригожина, а теперь, после провала мятежа, находит другие инструменты. Какие цели этого "центра" - вопрос отдельный. Высказываются разные версии. Речь, например, может идти о банальной межклановой борьбе за право руководить минобороны и осваивать огромные финансовые потоки на войну. Либо есть задача потеснить Шойгу в перечне "преемников Путина". Но цель может быть и более масштабная - организация бунта в армии и новой смуты с целью убрать Путина с поста президента. После мятежа Пригожина последнюю версию также нельзя исключать. Потому что вряд ли бы, если б цель у "вагнеровцев" была только снять Шойгу и Герасимова они продолжили бы поход на Москву после того, как Путин дал понять, что считает их мятежниками, а значит и не будет выполнять их условия.