Саммит НАТО в Вильнюсе ожидаемо не стал для Украины прорывом. Киеву фактически не пообещали ни членства в Альянсе (сейчас или в обозримом будущем), ни реальных гарантий безопасности.

Судя по риторике украинского руководства перед саммитом и во время него, оно до последнего момента надеялось, что ключевых членов НАТО во главе с США удастся переубедить и приглашение в какой-то форме прозвучит.

Хотя Вашингтон в этом вопросе расставил все точки над "і", заранее дав понять, что никакого приглашения не будет.

И на саммите в Вильнюсе, по сути, повторили сказанное на саммите 2008 года в Бухаресте о будущем Украины в Альянсе, что украинские власти явно не устроило. А вопрос гарантий свелся к новым поставкам вооружений и другой военной, а также политической поддержке. При этом данные обещания были оформлены лишь в декларацию, а конкретные договоры по гарантиям Украине еще нужно будет обсудить, согласовать и подписать с каждой из стран-гарантов отдельно.

На этом фоне обещание отменить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) - но с требованием продолжать непонятно сколько реформы, как и создание Совета Украина - НАТО, выглядят слабым утешением для команды президента Владимира Зеленского. А с учетом завышенных ожиданий в украинском обществе от саммита, возникших во многом благодаря оптимистическим заявлениям власти, для нее это потенциально чревато еще и внутриполитическими проблемами.

Что значат для войны и ситуации в Украине итоги саммита в Вильнюсе, рассказывает "Страна".

Резкость президента

В принципе, то что приглашение Украине присоединиться к НАТО не прозвучит на саммите, понятно было еще до самого мероприятия.

Об этом говорили публично, среди прочих, президент США Джо Байден и генсек Альянса Йенс Столтенберг. И наверняка эта позиция была донесена и украинскому руководству.



Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) разошлись во мнении по поводу приглашения Украины в Альянс. Фото: president.gov.ua

Но, видимо, Зеленский и его команда, все ж таки питали надежду заставить американцев передумать, организовав публичное давление.

Накануне обнародования декларации саммита президент Украины выпустил крайне резкое заявление относительно намерений Альянса не озвучивать приглашение.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины, - написал президент Украины в своем телеграм-канале. - Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обговорю это на саммите".

Более того, как пишет The New York Times, во вторник вечером Зеленский даже угрожал не явиться в среду на первое заседание Совета Украина-НАТО.

Такое поведение, как пишут западные СМИ, привело американцев "в ярость". И команде президента Украины, по данным источников DW, намекнули, что если Киев будет требовать слишком активно и много, то США могут сократить поставки военной помощи.

Судя по всему это подействовало. И в среду Зеленский куда более позитивно оценивал итоги саммита. По крайней мере, публично.

Что касается итогового коммюнике, то там осталась все та же крайне неопределенная формулировка о том, что Украину пригласят в НАТО, когда с необходимостью этого шага "согласятся все союзники", и "будут выполнены условия". О последних подробнее расскажем ниже.

Почему же Зеленский, зная заранее о принятом решении, отреагировал на него довольно резко?

Есть версия, что президент играл на обострение не в надежде поменять формулировки коммюнике, а с целью давления на партнеров, чтобы выбить из них побольше других бонусов. Например - поставки тех вооружений, которые давно требует Украина.

"Мы увидели политическую технологию. Президент пытался давить на союзников, желая добиться от них любой новой возможной помощи. А эмоциональный подход помог ему, хорошо известному лидеру в мире, эффективнее донести позицию Украины до ведома общественности западных стран, чтобы та также подключилась к давлению. Впрочем, на внутриукраинскую аудиторию расчет тоже делался. Мол, итоги саммита в Вильнюсе не вина Украины и ее руководства. Спрашивать нужно с руководителей западных стран", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

С другой стороны, пока ничего нового в плане предоставления помощи не прозвучало. На саммите обсуждалась тема передачи Украине западных самолетов и американских дальнобойных ракет. Но темы эти проговаривались и ранее и пока конкретные решения по ним не озвучены. Кроме решения начать обучение украинских летчиков на F-16 (но и оно было принято до того).

Другие решения в отношении Украины, по словам Столтенберга, - это создание Совета Украина - НАТО, заменившего одноименную комиссию, многолетняя программа помощи Альянса и отдельных стран-членов и уже упомянутая отмена ПДЧ. Последний пункт, впрочем, нивелируется необходимостью выполнять некие "условия". То есть все равно "домашнее задание" Украине нужно будет сделать, хотя оно и не будет называться "ПДЧ".

На второй день саммита была озвучена декларация стран G7 (в их числе и Япония, не состоящая в НАТО) о гарантиях безопасности для Украины. Это не договор о гарантиях, а именно декларация о намерениях такие гарантии предоставить. Но по этому поводу нужно будет провести отдельные переговоры и подписать отдельные документы. И только после этого гарантии вступят в силу.

В декларации союзники обещают Украине новые поставки "современного военного оборудования на суше, в воздухе и море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, огневые средства дальнего действия, бронетехнику", обучение солдат, помощь в разведке, киберзащите и развитии ВПК, укрепление украинской экономики и энергетики.

На тот случай если Россия попытается снова напасть на Украину (видимо, после окончания этой войны), страны-подписанты "намерены немедленно провести консультации с Украиной" о необходимой ей помощи и санкциях против Москвы. Конкретные меры станут предметом дальнейшего обсуждения с Киевом. Впрочем, о непосредственном вступлении стран Запада в войну ничего не говорится, что и понятно - о нежелании воевать с Россией напрямую заявляют все страны НАТО, включая даже Польшу и Британию.

Кроме того, союзники обещают продолжать работу над привлечением, в том числе и через Международный уголовный суд, к ответственности лиц, виновных в "военных преступлениях и других международных преступлениях, совершенных в Украине и против нее, включая нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру". А активы России, замороженные союзниками, не будут возвращены ей до возмещения убытков Украине.

Но это еще не все интересное в резолюции. Есть там обязательства и для Украины.

Киев обязуется "сделать позитивный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры в отношении прозрачности и подотчетности касательно партнерской помощи", продолжать реформы правоохранительных органов, судебной системы, по борьбе с коррупцией, корпоративного управления, экономики, в секторе безопасности, госуправления, которые "подчеркивают ее преданность демократии, верховенству права, уважению к правам человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивый путь развития".

Еще одна требуемая реформа - в военной сфере, в том числе "путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в учреждениях и предприятиях оборонного сектора".

Гарантии или нет

Можно ли считать озвученное в декларации гарантиями безопасности, вопрос открытый.

"Естественно, то, что называют сейчас "гарантиями безопасности" никакими гарантиями безопасности на самом деле не является. Видимо, считают, что можно - раз уж мы всерьез требовали членства в НАТО - и такой фокус тоже провернуть. Победа в войне - это мир, лучше чем довоенный. Это "лучше" для нас могло выражаться или в возврате территорий, или во вступлении в НАТО/ЕС. Вторая опция, похоже, отпадает постепенно - и в этом главная проблема для Зеленского. Все это, если коротко, создает для нас такую ситуацию: воюйте с Россией сами. Если сможете победить, тогда поговорим", - написал эксперт-международник Капитоненко на своей странице в Facebook.

Политолог Руслан Бортник также считает, что пока о реальных гарантиях безопасности речь не идет.

"Можно констатировать, что нет решения о членстве для Украины и даже о конкретных гарантиях безопасности. НАТО опасается действий России и стремится избежать во что бы то ни стало эскалации. Несмотря на углубление сотрудничества, огромной помощи союзников в НАТО, мы по-прежнему находимся на ступени 2008 года. Впору задавать вопрос: а Украина вообще может стать членом Альянса? И я думаю, в столицах стран-членов блока себя об этом спрашивают", - комментирует эксперт.

Президент США Джо Байден призвал Украину ускорить реформы ради членства в НАТО и ЕС. Фото: president.gov.ua

"Для Байдена было головоломкой как поддержать Украину, но не спровоцировать Россию. Они боятся ее из-за ядерного арсенала. Часто говорят, что НАТО - инструмент безопасности, но он может нести и опасность, что показали примеры Грузии в 2008-м и Украины в 2014-2023-м. США это запомнили, что саммит наглядно показал. Но как будет дальше идти наша евроатлантическая интеграция зависит от ситуации на поле боя. Что сможем мы и что - Россия. По итогам боев осенью, думаю, начнется новый этап переговоров об окончании войны. Однако без народного одобрения Зеленский не сможет принять любое решение в контексте урегулирования. Значит, нужен референдум в подтверждение мандата на ведение переговоров или об утверждении результатов или выборы в укрепление легитимности, на какие пошел президент Армении Пашинян после неудачной для страны войны с Азербайджаном. В общем нас ждет горячая осень 2023-го", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Последствия саммита

Последствия саммита можно разделить на две части - для войны и для развития внутриполитической ситуации в Украине.

Начнем с военных последствий.

Мы уже писали, что одним из основных мотивов для Запада не давать официального приглашения Украине является нежелание полностью закрывать двери для переговоров с Россией, которая основной целью войны объявила нейтральный статус Киева. Об этом же, как писалось выше, говорит и сам Зеленский. По логике украинской власти, это является неправильной стратегией, так как будет провоцировать РФ продолжать войну.

В тоже время у западных противников приглашения Украины в Альянс логика ровно обратная. Там считают, что гарантирование членства в НАТО (даже с отсрочкой на время после завершения войны) побудит Москву сделать эту войну бесконечной, чтоб не допустить вступления Украины в Альянс. А для того, чтоб войну кончить, нужны в любом случае переговоры с РФ. А значит и двери для них закрывать нельзя.

В более глобальном плане это означает, что на Западе в принципе допускают переговоры с Россией для прекращения войны на неких компромиссных условиях.

Как сообщает DW со ссылкой на источники, "у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории".

По данным DW, уже к концу этого или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать ее к мирным переговорам с отказом от части оккупированных территорий, что станет успехом для "миротворца" Байдена в год президентских выборов в США.

Владимир Зеленский дважды в своем выступлении на саммите говорил, что Киев такой вариант не устраивает.

Хотя стоит напомнить, что ранее в американских СМИ уже публиковались данные о неком "стратегическом плане" Киева, который подразумевал выход украинской армии к границам Крыма. После чего украинские власти хотели предложить Москве заключить мир, оставив ей Крым, но в обмен потребовав согласиться со вступлением Украины в НАТО. Тогда существование такого плана в Киеве категорически опровергли, но нельзя полностью исключать, что некие компромиссы в Украине в принципе допускают.

Но понятно, что характер и масштаб этих компромиссов и любые условия для переговоров в конечном счете будут зависеть от ситуации на поле боя.

Теперь перейдем к внутриполитическим последствиям решений саммита НАТО.

Накануне саммита власти создали в обществе крайне завышенные ожидания от его исхода. Которые теперь, получается, не оправдались. За что Зеленского уже начала критиковать оппозиция.

Однако проблема может быть и гораздо шире.

Одной из основных причин того, что НАТО не торопится брать в свой состав Украину в Альянсе называют высокий уровень коррупции в стране.

И это уже стало причиной для начала целой кампании на тему "в то время как ВСУ героически воюют на фронте и соответствуют уже всем стандартам НАТО, управляемая Зеленским гражданская сфера погрязла в коррупции из-за чего нас и не берут в НАТО, а победа в войне отдаляется".

"Не будет реформ, борьбы с коррупцией, свободы слова и демократии - не будет НАТО. Наши ВСУ пока что единственная в Украине сфера, которая полностью отвечает стандартам Альянса, над другим надо работать", - написала в своем телеграм-канале народный депутат Ирина Геращенко из "Европейской солидарности".

Также по соцсетям распространяются видео с военными, которые говорят, что в НАТО Украину не берут из-за "яиц по 17 гривен за штуку" (намек на коррупционный скандал вокруг закупок продовольствия для нужд министерства обороны). И также проводится мысль о том, что ВСУ стандартам НАТО соответствуют, а вот все остальное в стране насквозь коррумпировано и закрывает нам дорогу в Альянс.

Эта кампания, естественно, прямо бьет по Зеленскому.

Пока ее нельзя назвать слишком мощной. Во-многом она перебивается контркампанией со стороны власти, в рамках которой западных политиков рисуют "слабаками", который "испугались Путина" и именно поэтому (а не из-за коррупции) боятся брать Украину в НАТО. Да и сам Запад очень осторожно сейчас подходит к критике Зеленского.

Но темы "в НАТО/ЕС нас не берут из-за коррупции" и "все кроме ВСУ погрязло в коррупции" может стать одной из основ будущей стратегической линии разных групп оппозиции по дискредитации президента и его команды.

Правда, выстрелить они в полную силу могут либо после окончания войны (особенно в случае, если ее итоги не совпадут с тем, что сейчас обещают власти), либо в случае ее затягивания в условиях отсутствия крупных побед на фронте.