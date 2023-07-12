Глава Офиса президента Андрей Ермак считает успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Ермакат, на саммите были достигнуты "мощные" оборонные договоренности, а согласованная декларация G7 "станет важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами".

При этом из текста Ермака можно сделать вывод, что гарантии будут подписаны и вступят в силу уже после окончания войны и начнут действовать до вступления Украины в НАТО.

"Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления в НАТО", - заявил Ермак.

По его словам, гарантии безопасности включают следующие компоненты:

меры по оказанию помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь;

мероприятия на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки;

поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права.

Между тем на сайте президента Украины обнародован полный текст принятой G7 декларации о гарантиях безопасности.

Как и писал Ермак, это ещё не сами гарантии, а декларация о начале переговоров с Украиной по их подписанию.

"Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной с целью формализации – через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям – нашей неизменной поддержки Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество. Мы поручим нашим командам немедленно приступить к этим дискуссиям", - говорится в декларации.

Владимир Зеленский еще в день начала саммита раскритиковал союзников за отсутствие приглашения Украины в НАТО.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат".

В отдельном материале мы детальнее рассказывали о первом дне саммита НАТО.