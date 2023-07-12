Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе. Вместе с ним приехали министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский рассказал о приоритетах в работе на саммите сегодня.

Судя по его словам, он намерен еще раз попытаться убедить партнеров, что приглашение Украине, хоть и с открытой датой, но нужно озвучить уже сейчас.

"Приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что у нас есть это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит", - написал президент.

Отметим, что во вчерашнем коммюнике саммита НАТО сроки приглашения Украины в Альянс не указывались.

Также, по словам Зеленского, будут обсуждаться гарантии безопасности и военная помощь.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО и кем они должны быть сформулированы.

Ранее мы писали, что министр обороны Германии назвал совершенно нормальными условия, выдвинутые НАТО для вступления Украины.