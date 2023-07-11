Вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

"Было бы неуместно принимать Украину в данный момент времени в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта. Тогда это означало бы, что США находятся в состоянии войны с Россией, что, как изначально ясно дал понять президент Байден, не случится, пока он руководит страной", – сказал он.

Ранее мы приводили выдержку из официального заявления по поводу первых решений саммита. В нем говорится, что союзники согласились на пакет из трёх элементов, приближающих Украину к НАТО.

"Это включает в себя новую многолетнюю программу помощи, чтобы облегчить переход украинских вооруженных сил от советских времен к стандартам НАТО и помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты", - сказано в заявлении.

Также мы разбирали главные причины, по которым участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс.