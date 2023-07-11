Советника главы Офиса президента Михаила Подоляка возмутило, что на саммите НАТО не прозвучало жестких оценок в адрес России.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Они не дали надлежащую оценку России. В частности, что Российская Федерация использует террористические методы ведения войны, что она нарушает заведомо все возможные конвенции. И они так осторожно сказали: "Ну, мы же с Россией не воюем". Удивляет больше всего неготовность называть вещи своими именами, и это говорит России, что ее продолжают бояться", - заявил советник главы ОП.

Ранее Подоляк сообщил, что руководство Украины знало, что на вильнюсском саммите Североатлантического альянса страна не получит четкого приглашения в НАТО.

"Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность", - прокомментировал он первые итоги саммита.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что в случае, если начнутся поставки США кассетных боеприпасов в Украину, россияне "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".