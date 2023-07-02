Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что лидеры мира должны предупредить Россию о том, что любой теракт на ЗАЭС, будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Об этом он сообщил в Twitter.

"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет лишь одно совместное публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями". Что же мы слышим? Абсолютная и красноречивая… тишина. Может, все время наступать на одни и те же грабли?", - написал Подоляк.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.

Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

Кроме того, в ГУР заявили, что россияне уже постепенно покидают станцию, а оставшемуся персоналу дают указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину". Также, по данным ГУР, на территории самой Запорожской АЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.