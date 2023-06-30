Россияне постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в своем Telegram-канале.

"Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", - говорится в сообщении ГУР.

Также на территории самой Запорожской АЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

В ГУР добавили, что персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Напомним, накануне Россия распространила в Совбезе ООН письмо о том, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС.

Однако в Украине продолжают готовиться к возможному радиоактивному инциденту. Так, в Днепропетровской и Запорожской областях прошли масштабные учения по гражданской обороне. Учения прошли в Никопольском и Криворожском районах, которые попадают в 50-километровую зону вероятного поражения.

Ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.