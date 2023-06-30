Россия распространила в Совбезе ООН письмо о том, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС.

Об этом заявил 29 июня постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Москва призывает генсека ООН Антониу Гутерриша заставить Киев воздержаться от "провокаций", заявил Небензя.

Между тем в Украине продолжают готовиться к возможному радиоактивному инциденту. Так, сегодня в Днепропетровской и Запорожской областях прошли масштабные учения по гражданской обороне. Учения прошли в Никопольском и Криворожском районах, которые попадают в 50-километровую зону вероятного поражения.

Ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.

После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках.

При этом в Министерстве охраны здоровья предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации. В случае гипотетической аварии на Запорожской АЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода, поэтому йодопрофилактика излишняя.