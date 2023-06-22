После заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации, многие украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода.

Впрочем, ажиотажа в аптеках Киева пока нет.

"Люди сегодня начали спрашивать йодид калия (таблетки от радиации - Ред). Очередь за ним пока не стоит. Но в обычные дни, когда нет страшилок о ядерной угрозе, этим препаратом вообще практически не интересуются", - сказала нам фармацевт в "Аптеке доброго дня" в пригороде столицы.

Как говорит глава профильной ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова, у многих украинцев запасы йодида калия остались еще с прошлогодних приготовлений к "ядерному апокалипсису", поэтому они и не спешат в аптеки.

О том же говорит и глава запорожской общественной организации "Экосенс" Татьяна Жавжарова.

"Год назад был ажиотаж, и с тех пор у всех дома в Запорожье есть запасы", - сказала Жавжарова.

При этом препараты йода есть не во всех аптеках.

"Аптеки такие медикаменты неактивно берут, так как нет стабильного спроса, покупают его разве что на волне панических настроений", - рассказала Прудникова.

По данным платформы liki24, в большинстве крупных аптечных сетей в наличии сейчас только глазные капли йодида калия. Они, в отличие от таблетированного препарата, для вывода радиации не используются.

В Запорожье йодид калия, по данным liki24, есть в "Аптеке интернет-цен", сетях "Копейка" и "Живая вода".

То есть, если украинцы вдруг массово побегут в аптеки за йодом, не факт, что всем удастся его тут же купить. И если фармацевты оперативно не отреагируют, возможен дефицит.

Интересно, что ценники на йодид калия, которые резко выросли на фоне прошлогодней подготовки к "ядерному взрыву", так и не упали.

По данным liki24, средняя стоимость препарата в Киеве составляет 155 гривен, а максимальная - 272 гривны, тогда как при закупке лекарство стоит 87-130 гривен.

Между тем Минздрав еще год назад дал советы на случай угрозы радиации.

Как писала "Страна", в Кремле отрицают подготовку теракта на ЗАЭС.

В конце апреля США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов.