Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призвал украинские власти начать переговоры с западными союзниками о размещении в Украине ядерного оружия. Альтернативой этому он считает запуск собственной ядерной программы Украины.

"Что делать нам? Вести переговоры о размещении ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу", -написал нардеп в Facebook.

"Если Запад против нашей ядерки, пусть подождет – россияне сделают ядерное оружие иранцам, а мы можем потом повторить вопрос. Но зачем тратить время?", - пишет Гончаренко.

Отметим, что 16 июня президент РФ Путин сообщил об отправке в Беларусь первых тактических ядерных зарядов.

В то же время вчера президент США Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Ранее "Страна" также анализировала угрозу ядерного удара.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.