Анализируем итоги 482-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении, сообщили в Генштабе.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Он заявил, что РФ уже использует тут свои резервы, пытаясь отбить потерянные территории и не допустить дальнейшее продвижение ВСУ.

Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Вчера о его освобождении сообщило министерство обороны Украины, а военные показали оттуда видео, снятое еще в воскресенье.

Но сегодня губернатор Запорожской области Юрий Малашко заявил, что в Пятихатках еще идут бои.

"Сейчас там продолжаются бои и не только там, по всей линии фронта. Из-за активного вражеского огня пока невозможно безопасно эвакуировать людей с деоккупированной территории, поэтому вместе с военными обеспечиваем гуманитарную помощь населению, пока ведутся активные боевые действия и проходят стабилизационные мероприятия", - сообщил он.

Отметим, что российские военные паблики также заявляли, что в селе ещё продолжаются бои и армия РФ контратакует.

При этом, с одной стороны Пятихатки сложно оборонять - они находятся в низине, поэтому идут также бои за соседние высоты.

С другой стороны, укрепиться на высотах и просто обстреливать село для россиян тоже не вариант: через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища (где находится Энергодар).

К слову, сегодня в Васильевки установили комендантский час с 21:30 до 05:00.

Также, как пишет украинский военный эксперт Константин Машовец, продвижение по этой дороге может поставить под угрозу окружения силы россиян под Каменским. Поэтому за Пятихатки продолжаются ожесточенные встречные бои.

К другим участкам фронта.

РФ пошла в неожиданное наступление на Луганском направлении, сообщает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке. Российские войска наступают из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск.

"Скажу честно, на такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления", — говорит эксперт.

Отметим, что замминистра обороны Маляр еще вчера заявила, что Россия пытается перехватить инициативу на восточном фронте и, подтянув силы, активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях. О наступательных действиях в районе Кременной сообщали и российские военные паблики.

Также российские паблики продолжают писать о том, что есть продвижение в укрепрайоне "Зверинец" к югу от Марьинки с прицелом на село Победа, через которое идет дорога к Марьинке с юга. Вчера "народная милиция ДНР" показала отрывки видео, как утверждается, из траншей ВСУ.

На этом направлении российские войска, судя по публикуемым ими видеороликам, снова применили "бронешахид" - набитую взрывчаткой МТЛБ, которую пустили на дистанционном управлении в сторону позиций ВСУ.

Украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что в этом районе "имея преимущество в арте, враг разносит позиции до такого состояния, что их удерживать практически невозможно".

Оценки контрнаступления

Украинские власти со вчерашнего дня дают сигналы о том, что контрнаступление продвигается сложно.

"Нашим защитникам достаточно сложно продвигаться, ведь враг бросил все силы, чтобы остановить наступление. Противник не будет сдавать позиции легко, и мы должны настроиться на то, что это будет жесткий поединок. Собственно, то, что сейчас и происходит", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

При этом она призвала не измерять результат работы ВСУ "исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий гораздо больше".

По ее словам, военные "двигаются так, как должны были двигаться. И самый большой удар еще впереди". Также она снова повторила, что "сейчас горячо и на востоке, и на юге".

Это не первое такое заявление у Маляр. Ему предшествовала целая серия публикаций в западной прессе о том, что в ходе контрнаступления украинские войска пока не добились прорыва российских оборонительных линий, и уже больше двух недель идут бои на самом переднем крае вражеских позиций. Причем сопровождаются они высокими потерями обеих сторон - но особенно наступающей.

В НАТО тоже сделал заявление в этом тоне. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, украинские силы при наступлении на юге столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной. "Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами", - сказал он.

И поступает все больше данным, что оплачивается контрнаступление высокой ценой. И здесь много параллелей с наиболее горячими днями боев за Бахмут, когда резко участились сообщения о гибели тех или иных военных.

Вчера стало известно, что в боях на Запорожском направлении погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь. На сайте президента уже размещена петиция с призывом присвоить Максиму звание Героя Украины.

Бордусь родился в 2000 году в Киеве, записался добровольцем в ТРО 24 февраля 2022 года. Воевал сначала на Лиманском направлении, но потом по его просьбе был переведен в "Азов" на Запорожское направление. Погиб 11 июня.

О потерях пишут и западные СМИ. Во Львове раскапывают могилы погибших в прошлых войнах солдат, чтобы освободить место для павших на текущей войне, пишет The New York Times в своем репортаже с Лычаковского кладбища.

В верхней части кладбища городские власти приступили к эксгумации безымянных могил солдат, захороненных еще во время Первой мировой войны. "Масштабы потерь ощущаются в общинах, подобных львовской, что отчетливо видно по растущему количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране", - пишет издание.

В материале приводятся истории некоторых погибших военных, а также диалоги с их родственниками.

"Просто так трудно подумать — прошлым летом их (могил - Ред.) было так мало. А сейчас их так много. Пока не кончится война, сколько еще будет?", - цитирует газета женщину по фамилии Гавриленко.

Поступают данные и о большом количестве раненых. В госпиталях Одессы участились призывы сдавать кровь - эти объявления публикуют власти города. Также на фоне контрнаступления появился острый дефицит на турникеты - жгуты для остановки остановки кровотечения.

"У нас просто взрыв запросов на турникеты. Нет, даже не так. Это крики о помощи и они отовсюду. В личку пришли люди, которые не обращались очень долго (или никогда), неплохо закрывали запросы через медслужбы своих подразделений и точно имели запасы. И вот у них теперь пылает и горит. В основном юг, да", - сообщила украинская волонтер Ирина Гук.

О непростом ходе наступления написало и немецкое издание Spiegel. В своем репортаже с южного фронта оно пишет, что в ходе наступления ВСУ на юге есть танкисты, которые отказываются идти в бой, имитируя повреждения танка. Журналисты пообщались с украинскими танкистами - Сашей, Мишей и бойцом с позывным "Гудзик".

Никто из них не винит отказников: "Миша знает, что удача может отвернуться и от него: "Если они попадут в башню, ты будешь грудой пепла", — говорит он. Гудзик говорит, что все же лучше вообще отказаться, чем отступить посреди драки".

Этот экипаж воюет на южном фронте, на немецком "Леопарде" модели 2А6. Ранее они проходили 5-недельную подготовку на полигоне в Мюнстере (Нижняя Саксония).

Три "Леопарда" наехали на мины в первые дни контрнаступления. Говорят, что один был уничтожен, второй смог уехать сам. Третий все еще цел, но еще не спасен, потому что район сильно заминирован, а сломанная боевая машина пехоты Bradley блокирует путь для буксировки назад.

Но немецкие танки украинские военные хвалят: их не берут российские противотанковые ружья, приборы ночного видения обеспечивают высокую точность поражения. Основные цели - живая сила противника в его опорных пунктах, по ним бьют осколочными снарядами.

При этом с ремонтом и донастройкой танка на передовой часто есть проблемы, и нужно смотреть видеоинструкции, которые, впрочем, есть только на немецком языке.

При этом бойцы, с которыми поговорил Spiegel, рассказывают о хаосе во время последних сражений. В частности, об украинских подразделениях, которые случайно стреляли друг в друга, а также о том, что русские, как говорят, захватили два танка в качестве трофеев.

"Боевые действия дорого обходятся украинцам. Несмотря на введенный Киевом информационный запрет, это быстро выясняется. Задыхающихся, окровавленных солдат везут в госпиталь в нескольких километрах за линией фронта. Врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых за последние несколько дней. Украинский разведчик, обследовавший весь южный фронт, говорит о больших потерях в живой силе и технике", - пишет Spiegel.

Обстрелы и украинский супер-дрон

Сегодня ночью по Украине была крупная атака дронов-камикадзе - 35 единиц. Уничтожено, по данным Воздушных сил, 32 из них.

Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам. Основное направление атаки иранских дронов – Киевская область. Там повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов. Также после дрон-атаки часть Киева на время осталась без света.

Также ночью дроны атаковали Львов и область. Утром мэр Андрей Садовой заявил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры, но призвал не фотографировать пожар. Губернатор Максим Козицкий заявил, что три "Шахида" попали в "критически важный объект".

Местные паблики пишут, что с инфраструктурой этот объект связан не был, а дроны попали в здание одного из правоохранительных органов. Власти сообщали, что в здании были повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна, и возник пожар.

Воздушные силы заявили, что "Шахиды" долетели до Львова из-за нехватки средств ПВО.

"Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль", – заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он говорит, что одним только мобильным огневым группам со стрелковым оружием сложно ночью сбивать "Шахеды", которые к тому же летят по руслам рек, используя разные маршруты. Советская авиация также не может эффективно сбивать дроны.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300. Повреждено сельхозпредприятие и автомобильная техника.

При этом Украина, как сообщает спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад успешно применила беспилотник собственного производства с дальностью поражения до тысячи километров.

По данным СМИ, это произошло еще 3 мая. В тот день произошло два события: атака на Кремль и удар по поселку Волна Краснодарского края, где горела нефтебаза.

Военные перспективы

Министр обороны РФ Шойгу сегодня заявил, что Украина планирует нанести удары по Крыму и территории России ракетами Himars и Storm Shadow.

По его словам, "применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине".

Ранее о том, что удары по Крыму могут повлечь за собой некий военные ответ, говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он грозил за это даже применением ядерного оружия. Теперь угрожающие заявления делает более статусный в этом вопросе спикер - министр обороны.

Интересно, что сегодня о ядерной угрозе со стороны России заговорил президент США. По его словам, возможность применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – цитирует Байдена агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что атаки на Россию - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Но заявляет, что РФ ядерное оружие в Украине применять не будет.

В то же время близкие к Кремлю политологи уже пишут о том, что нужно готовиться к ядерному удару, который бы остановил Запад от дальнейшей поддержки Украины. Что читается как некий сигнал Москвы в адрес украинских партнеров (детальнее об этом мы рассказывали здесь).

"Воскрешение" Буданова

Сегодня глава Главного управления разведки Кирилл Буданов впервые после длительного перерыва появился на публике.

Напомним, из-за его отсутствия в России стали заявлять, что он якобы ранен или даже убит в ходе ракетного удара 29 мая.

Но сегодня Буданов сегодня дал свое первое видеоинтервью после 29 мая и лично прокомментировал эти слухи.

"Пусть люди развлекаются. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории", - сказал глава ГУР в эфире телемарафона.

Также сегодня его фото в Киеве опубликовала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы”, - написала Джапарова.

В комментариях заметили, что Буданов очень коротко стриженный, а также задали вопрос, почему встречу организовали в ресторане с "московским названием" - Царское село (около Киево-Печерской Лавры).

Ну а в России в фото Буданова увидели признаки пережитого ранения, что активно обсуждали военные паблики РФ.

О том, что слухи об убийстве Буданова не соответствуют действительности, "Страна" уже писала.

Тогда же мы отмечали, что у длительного отсутствия Буданова в публичном поле могут быть и другие причины, помимо официальной украинской версии (был сильно занят работой) и российской (был ранен и проходил лечение в Германии).

Во-первых, в мае Буданова критиковали за избыточную медиактивность и пиар. Намекали, что он "присваивает" себе заслуги других спецслужб - в частности, СБУ. А недавно многие вспоминали его несбывшийся прогноз о заходе ВСУ в Крым до конца весны. Кроме того, возник скандал с письмом от ГУР, при помощи которого выехал за границу обвиняемый в коррупции депутат Киевсовета от "Слуги народа" Трубицин. Не исключено, что поэтому Буданова могли попросить "прикрутить" публичную активность либо он сам решил временно взять паузу, заметив нарастающее вокруг себя напряжение.

Во-вторых, после акций "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" (как считается, обе структуры курирует ГУР) в Белгородской области обеспокоенность ими, судя по публикациям в западных СМИ, выразили США. В Штатах заявили, что имели "разговор" с Украиной по поводу этих действий, а также использования американской военной техники во время рейдов на территории России в границах 1991 года.

Что также может быть, теоретически, причиной временного "ухода в тень" Буданова (и, к слову, рейды в приграничные российские области также уже с начала июня не повторяются).

Но как бы там ни было, Буданов вернулся в публичное поле и снова делает заявления. Например о том, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку, в том числе, и в пруд-охладитель. Ранее в намерениях подорвать АЭС Россию обвинял и Зеленский. Москва эти обвинения отвергает.