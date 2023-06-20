На фоне заявления Джо Байдена, что он считает реальной угрозу применения Россией ядерного оружия, довольно показательная дискуссия развернулась в России вокруг статьи влиятельного политолога Сергея Караганова.

Караганов призвал Кремль применить тактическое ядерное оружие по целям в странах Европы), чтобы Запад прекратил помогать Украине.

Он назвал это "тяжким, но необходимым решением". Его "необходимость" он обосновывает следующим образом.

Даже если российская армия сможет одержать "минимальную победу" и захватить полностью четыре аннексированные ранее области - Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую - Запад все равно продолжит снабжать оружием оставшуюся часть Украины. То же самое будет, если Россия захватит весь юго-восток.

Такой сценарий, по мнению Караганова - это "кровоточащая рана, угрожающая неизбежными осложнениями, снова войной".

Еще худшим вариантом он считает военный захват всей территории Украины - россияне останутся "на развалинах с по большей части ненавидящим нас населением". Что будет отвлекать российские ресурсы не одно десятилетие. При этом "вражда с Западом продолжится, он будет поддерживать вялотекущую партизанскую гражданскую войну".

Наиболее привлекательным для Кремля вариантом Караганов считает захват Россией Востока и Юга, а остальная территория Украины становится "буферным", дружественным РФ государством без военных амбиций.

"Но такой исход возможен только если и когда мы сможем сломить волю Запада к натравливанию и поддержке Киева, заставим его стратегически отступить", - считает он.

По его мнению, западные элиты в попытке удержать глобальную власть "ведут человечество к Третьей мировой войне". При этом у них за годы спокойной жизни "ослаб инстинкт самосохранения", потому что они якобы "развязали полномасштабную войну в подбрюшье ядерной сверхдержавы".

"Страх ядерной эскалации нужно восстанавливать. Иначе человечество обречено", - пишет Караганов. Он предлагает понизить "недопустимо задранный" порог применения ядерного оружия.

Он считает, что первые шаги на этом пути уже сделаны - с началом развертывания ядерного оружия и его носителей в Беларуси, а также укреплением ядерных сил РФ. Но, по мнению Караганова, есть еще "десятка два" шагов. Среди них - прямые заявления о том, что по объектам в Европе могут быть нанесены ядерные удары.

"Дело может дойти и до предупреждения соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму. Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия", - пишет кремлевский политолог.

При нанесении ядерных ударов по военным объектам в Европе Караганов оценивает вероятность глобального ответа США как низкую. По его мнению, только "безумец" в Белом доме решится "пожертвовать условным Бостоном ради условной Познани".

Если же на Западе после российских угроз не отступят, "придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум".

Статья вызвала большую дискуссию в самой РФ.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Тренин в целом согласился с выводами Караганова. Он признал, что Запад обращает все меньше внимания на ядерный статус России, повышая градус эскалации. Поэтому "возможность применения ядерного оружия в ходе нынешнего конфликта не должна скрываться". И эта перспектива должна стать "реальной, а не только теоретической".

При этом он считает, что ядерный удар по Европе вызовет пусть сперва и не ядерный, но "чувствительный и болезненный" военный удар по России. После чего "последует ответный удар – и на этот раз, можно предположить, уже по главному противнику" (то есть США).

Тем не менее, Тренин рекомендует российской власти начать проработку практических шагов по созданию ядерной угрозы. "Необходимо возвращать в политику и общественное сознание страх: в ядерный век это единственная гарантия сохранения человечества", - заявил он.

Другие российские эксперты не согласны с Карагановым.

"Снижение порога применения ЯО, использование его в отношении неядерных государств, какой бы оголтелой антироссийской ни была их политика и повестка, приведет как раз не к умиротворению западного мира, а к повышению возможности использования ядерных средств поражения странами, не входящими в официальный "ядерный клуб": Пакистан, Индия, Израиль, КНДР. Просто потому, что это необратимо станет нормой в военно-политическом противоборстве", - пишет член российского Совета по внешней оборонной политике Илья Фабричников.

Гендиректор российского Совета по международным делам Иван Тимофеев пишет, что "превентивное применение ядерного оружия не решит проблем отношений России и Запада. Оно значительно ухудшит международное положение России, не говоря уже о рисках эскалации в полноценный обмен ядерными ударами уже с использованием стратегических наступательных вооружений".

Подход Караганова "недооценивает элиты Запада и его решимость подниматься по лестнице эскалации вместе с Россией, а при необходимости и опережать ее", считает Тимофеев.

"Нет очевидных оснований полагать, что западная элита струсит отвечать на ядерный удар и тем более пойдет на капитуляцию, "отвалит" от России. Скорее – наоборот. Она лишь получит больше аргументов в пользу своих позиций, еще больше сплотится и мобилизуется", - пишет эксперт.

Что это все означает?

Отметим, что официальная позиция России, которая недавно была озвучена Путиным - применять ЯО в украинском конфликте Москва не планирует. По крайней мере до тех пор, пока не возникнет угроза существованию российскому государству (пока, по мнению Путина, такой угрозы нет).

Но при этом он не исключил ударов по натовским аэродромам, если с них будут взлетать самолеты F-16 для участия в украино-российской войне (но не уточнил каким именно оружием - ядерным или обычным).

Таким образом, впервые РФ пригрозила ударом по территории НАТО (а по сути, по основной военно-транзитной стране для поддержки Украины - Польше, о ядерном ударе по которой писал и Караганов).

В этой связи нельзя исключать, что статья Караганова - это не самодеятельность политолога, а очередной намек Западу, отправленный Кремлем через человека, который многими считается выразителем линии российского руководства.

Как уже анализировала "Страна", РФ беспокоит новое грядущее повышение уровня военной поддержки Украины - самолетами и дальнобойными ракетами, к чему уже вплотную подходит Запад. И Москва пытается показать НАТО, что это может привести к ядерной войне.

И более того, через угрозу ядерной войны (новый "Карибский кризис") Россия может попытаться добиться и более глобальных целей - заставить Запад договариваться с РФ о новой "системе безопасности в Европе". В том числе - и через завершения войны в Украине на российских условиях (или же на условиях широкого компромисса с РФ).

Вопрос в том, воспримут ли всерьез такие угрозы западные страны, а если и воспримут - то какова будет их реакция: идти на договоренности с Москвой или же, наоборот, готовиться к Третьей мировой войне, заодно пытаясь побудить Китай надавить на Россию. И насколько российская элита будет готова будет воплощать угрозы в жизнь, если на компромиссы Запад пойти откажется?

Как писалось выше, сегодня опасность ядерного сценария озвучил президент США Байден. Он заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Хотя раньше США старались не преувеличивать такие угрозы. И довольно спокойно отреагировали в том числе на размещение ЯО в Беларуси.

Напомним, что риск Третьей мировой - это главный аргумент как раз противников Байдена в США, а именно - Трампа, который именно с этих позиций критикует политику Белого дома по Украине.

Но пока, повторимся, неясно, какие практические выводы сделают западные элиты после российских сигналов.

Хотя в целом, сигналы эти, а также Каховская катастрофа, безусловно, будут использованы как аргумент теми силами на Западе, которые выступают за скорейшее прекращение войны. Другой вопрос - насколько их мнение будет превалирующим.