"Это абсолютно безответственно". Байден прокомментировал перемещение ядерного оружия в Беларусь
Президент США Джо Байден отреагировал на решение РФ переместить ядерное оружие на территорию Беларуси. Он назвал этот шаг "абсолютной безответственностью" России.
Об этом Байден сказал в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, сообщает SkyNews.
"Я много раз комментировал это - это абсолютно безответственно", - заявил президент США.
Кроме того, Джо Байден ответил на вопрос, упростят ли США вступление Украины в НАТО.
"Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации... Она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически", - объяснил Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.
Тем временем война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.
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