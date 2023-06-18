Президент США Джо Байден отреагировал на решение РФ переместить ядерное оружие на территорию Беларуси. Он назвал этот шаг "абсолютной безответственностью" России.

Об этом Байден сказал в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, сообщает SkyNews.

"Я много раз комментировал это - это абсолютно безответственно", - заявил президент США.

Кроме того, Джо Байден ответил на вопрос, упростят ли США вступление Украины в НАТО.

"Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации... Она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически", - объяснил Байден.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.

Тем временем война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

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