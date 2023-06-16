Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды.

Об этом глава Кремля сказал во время выступления 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы часть тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси. До конца лета мы эту работу выполним полностью. Это элемент именно сдерживания", - сказал Путин.

Напомним, на днях Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, в котором говорилось об увеличении количества развернутых ядерных боеголовок как Россией, так и США.

По состоянию на январь 2023 года США увеличили это количество до 1770 единиц с 1744 год назад, а Россия — до 1674 единиц с 1588. При этом, согласно докладу, число хранящихся боеголовок в России составляет 2814, в США — 1938.

Общее число боеголовок в США, как развернутых, так и хранящихся, не изменилось (3708), а в России этот показатель вырос — с 4477 до 4489. SIPRI в своем докладе напоминал, что на Россию и США приходится почти 90% всего ядерного оружия в мире.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.

Тем временем в НАТО обсудят появление на территории Беларуси атомного оружия.