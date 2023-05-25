США не видят оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.

Об этом сообщили спикеры Белого дома и Госдепартамента.

"Мы видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и будем продолжать следить за этим. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил - вы слышали, что мы говорили это раньше, - как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

А руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер осудил договоренности между Москвой и Минском о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сочтя это "примером безответственного поведения", которое, по его словам, Вашингтон "видит со стороны России" с начала войны на Украине.

"Но касательно реагирования на эти сообщения я могу добавить, что мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил. Также нет каких-либо свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Миллер.

Как мы писали, сегодня в Беларуси подписали документы о порядке содержания там российского тактического ядерного оружия. При этом Москва не передает белорусам свое оружие - контроль над ним остается за россиянами.

Также сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из России в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов.