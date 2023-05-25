В Беларуси подписали документы о порядке содержания там российского тактического ядерного оружия. При этом Москва не передает белоруссам свое оружие. Контроль над ним остается за россиянами.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сообщил Шойгу.

Сообщается, что белорусской стороне передан ОТРК "Искандер-М", способный применять ракеты на ядерном оснащении, а часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия.

Напомним, в конце марта Путин и Лукашенко заявили о скором размещении в Беларуси ядерного оружия.

Причиной, которой Лукашенко объяснил размещение ядерного оружия РФ стали якобы планы Польши вторгнуться в Беларусь. В апреле Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.

Однако в конце апреля Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать.