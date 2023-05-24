Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и участию в его поддержке военным путём.

Об этом он сказал в эфире Polsat.

"Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать. Хотя ранее обвинял в этом Польшу.

Также сообщалось, что Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ. Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы, чтобы охватить всю сухопутную границу с РФ, за исключением участка Вислинской косы. Стоимость проекта превышает 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов.

Тем временем война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.