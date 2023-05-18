В Беларуси в 20 километрах от границы с Украиной появились противотанковые укрепления - "зубы дракона".

О создании оборонительной линии сообщает в Телеграм мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Противотанковые укрепления находятся в 10 километрах от Гомеля.

"Кроме того, совсем рядом с зубами идут строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений", - говорится в посте.

Напомним, еще в феврале появились фото строительства укреплений на границе Украины с Беларусью с украинской стороны.

А в апреле Александр Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать. Хотя ранее обвинял в этом Польшу.

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