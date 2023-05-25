Из России в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Его слова приводит сайт белорусского президента.

Главу белорусского государства спросили, что он обсуждал накануне с Владимиром Путиным во время Евразийского экономического форума.

"Речь шла о том, что он меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там (в Беларуси. - Ред.) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", - заявил президент.

На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Беларуси, он ответил неопределенно.

"Возможно. Я приеду - посмотрю", - сказал Лукашенко.

Также у него спросили насчет обеспечения безопасности ядерного оружия.

"Это не обсуждается даже. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские, как вы говорите. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке", - заявил он.

Напомним, в конце марта Путин и Лукашенко заявили о скором размещении в Беларуси ядерного оружия.

Как мы писали, сегодня в Беларуси подписали документы о порядке содержания там российского тактического ядерного оружия. При этом Москва не передает белорусам свое оружие - контроль над ним остается за россиянами.