Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни. По его словам, у него был аденовирус, а умирать он не собирается.

Как сообщает сайт президента, тему своего состояния Лукашенко затронул на совещании по вопросам здравоохранения.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко пояснил, что у него был очень плотный график, что мешало нормально пролечиться.

"У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", – пошутил президент.

Между тем сегодня белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко в июне не поедет на Петербургский экономический форум.

В середине мая после появления слухов о тяжелой болезни Лукашенко президент Беларуси появился на публике с перебинтованной рукой.

В тот же день появилось видео Александра Лукашенко в центральном командном пункте.