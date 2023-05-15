Появилось видео президента Беларуси Александра Лукашенко из центрального командного пункта ВС РБ.

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал первое видео с президентом Беларуси после 9 мая. Ранее на канале появились фото, на которых у Лукашенко был виден бинт на левой руке.

Напомним, это первое появление белорусского президента на публике после Дня Победы. По словам, первого замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Лукашенко перестал появляться на публике по причине плохого самочувствия. Называть диагноз он отказался, ограничившись фразой: "Там ничего такого сверхъестественного нет".

А вот один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что у президента Беларуси Александра Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.

Ранее мы писали, что Александру Лукашенко на центральном командном пункте ВС РБ сообщили, что войска ПВО Беларуси несколько суток находятся в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один. По словам Лукашенко, они вынуждены реагировать после уничтожения самолетов и вертолетов под Брянском.