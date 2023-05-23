Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь угрожает ядерной войной.

"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса", - заявил он сегодня.

Также, по словам Медведева, военные поставки Украине ведут к затягиванию войны.

Вероятно, Медведев комментировал анонсированные ранее поставки Украине истребителей F-16.

Еще одно подобное заявления Медведев сделал в интервью RT

Он заявил, что НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны. По его словам, в противном случае альянс не поставлял бы "такого опасного оружия Киеву".

Он также заявил, что " не думать об угрозе ядерной войны - ошибка" и что "точка невозврата неизвестна".

"События могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО", - сказал Медведев.

Кроме того, он считает, что США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута, Мариуполя "и массы других мест".

Напомним, ранее в американской разведке оценили вероятность применения Россией ядерного оружия.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.