Медведев вновь пригрозил ядерной войной, сделал два заявления за день
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь угрожает ядерной войной.
"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса", - заявил он сегодня.
Также, по словам Медведева, военные поставки Украине ведут к затягиванию войны.
Вероятно, Медведев комментировал анонсированные ранее поставки Украине истребителей F-16.
Еще одно подобное заявления Медведев сделал в интервью RT
Он заявил, что НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны. По его словам, в противном случае альянс не поставлял бы "такого опасного оружия Киеву".
Он также заявил, что " не думать об угрозе ядерной войны - ошибка" и что "точка невозврата неизвестна".
"События могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО", - сказал Медведев.
Кроме того, он считает, что США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута, Мариуполя "и массы других мест".
Напомним, ранее в американской разведке оценили вероятность применения Россией ядерного оружия.
Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.