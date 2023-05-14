Россия перебросила к границам с Финляндией и Норвегией максимальное с 2022 года количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Такие данные приводит норвежское издание The Barents Observer.

Согласно источнику издания, бомбардировщики базируются на авиабазе "Оленья" в Мурманской области. Именно оттуда в последнее время взлетает российская стратегическая авиация, которая периодически наносит удары крылатыми ракетами по Украине.

Отметим, что эта база расположена в 1 800 километрах от границы с Украиной, что практически исключает удары по ней с помощью украинских дронов.

На спутниковом снимке от 7 мая на аэродроме можно увидеть по два Ту-160 и Ту-22, 14 единиц Ту-95, три транспортных Ан-22 (или Ан-12), самолет-заправщик Ил-78, а также три вертолета.

Повышенная активность российской авиации в этом районе уже привела к обострению. В конце апреля НАТО поднимало в воздух два истребителя F-35, чтобы встретить группу из семи российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве к северу от норвежского региона Финнмарк.

Напомним, ранее в нидерландской военной разведке заявляли, что в течение последних месяцев Россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.

Также мы писали, что страны Скандинавии договорились создать единый воздушный флот истребителей для защиты неба.