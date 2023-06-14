Появление на территории Беларуси ядерного оружия станет предметом обсуждений в НАТО. В том числе по этому поводу проведут заседание министры обороны Альянса.

Об этом на брифинге заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", - сказал секретарь.

Также, по его словам, министры Альянса обсудят корректировку политики ядерного сдерживания.

Как сообщала "Страна", тактическое ядерное оружие будет переброшено в Беларусь в июле.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.

Незадолго до этого экс-президент США Трамп заявил, что мир близок к ядерной войне, и обвинил в этом современных лидеров.

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Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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