Анализируем ситуацию на 476-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

На южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

Украина сообщает, что бои развернулись восточнее этого населенного пункта. Напомним, ВСУ вошли в село еще в воскресенье, а вчера впервые показали видео оттуда.

Российские паблики утверждают, что Макаровка за эти дни несколько раз переходила из рук в руки, и сейчас деревня в серой зоне. Минобороны РФ говорит примерно то же, что и Украина - в районе Макаровки продолжаются бои.

То есть, варианта, видимо, два: либо продолжается российская контратака на те районы, которые ранее освободили ВСУ, либо украинские силы продолжают пробиваться вперед, а россияне ведут оборонительные бои.

Также, по данным РФ, боестолкновения идут у захваченного Россией села Урожайного на том же участке. Все указанные названия звучали и вчера, поэтому, судя по всему, крупных прорывов по-прежнему нет.

При этом Минобороны Украины сегодня заявило, что на Запорожском направлении имеет продвижение до 350 метров.

Что же до Ореховского участка (Запорожская область), то здесь российские паблики сообщали об отбитой атаке украинских войск в районе Каменского. Украина этого не подтверждала.

Возвращаясь к Великой Новоселке - западные СМИ пишут о крайне сложной ситуации там.

"Российская армия наносит ответный удар по наступающим украинским войскам", - с таким заголовком вышел материал в The New York Times. Издание считает, что россияне активно контратакуют продвинувшиеся отряды ВСУ.

По данным издания, одна из деревень на юге Украины, освобожденных на прошлой неделе, превратилась в руины под ответным огнем РФ из авиации и артиллерии.

Также наступающие украинские силы остаются уязвимыми для российских атак с воздуха. И на передовой сложно использовать какие-то другие системы ПВО, кроме "Стингеров" - остальные россияне могут быстро уничтожить.

"Российская оборонительная стратегия воздушных контрударов может замедлить украинскую кампанию, предоставив российским войскам больше времени для создания еще большей обороны. Украинские силы уже столкнулись с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами, воздушными атаками и артиллерийским огнем", - пишет издание.

Также ситуацию осложняет погода - накануне над югом пронеслись грозы, размывшие дороги и усложнившие операции для обеих армий.

Газета "Вашингтон пост" пишет о высоких потерях у 37-й бригады ВСУ, которая наступает под Великой Новоселкой.

Боец с позывным "Дровосек" рассказал, что 5 июня из его отряда в 50 человек 30 убиты или ранены. Пять бронемашин подразделения были уничтожены в течение первого часа боя.

Снаряды россиян при попытке украинского прорыва пробивали французские бронемашины AMX-10 RC. По словам бойца с позывным "Грей", колесные танки были недостаточно бронированными, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади наступающей колонны, а не спереди.

Также украинская артиллерия работала недостаточно сильно, вспоминает "Дровосек". "Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было", - сказал военный.

Штурм удалось возобновить только после того, как после двухчасового обстрела у россиян закончились боеприпасы. "Украинские силы воспользовались моментом, заняли позиции своих врагов и отбили часть территории" (отметим, что о такой тактике украинской армии - идти на штурм во время паузы, вызванной истощением снарядов, когда подразделения РФ ждут их подвоза - ранее писали и российские телеграм-каналы).

Также этот кровавый штурм позволил другим отрядам ВСУ ударить с флангов. Так удалось освободить четыре деревни.

По данным газеты, "тяжелые потери батальона предвещают ужасную цену, которую готовы заплатить - и считают, что должны заплатить - украинские лидеры, чтобы изгнать российских оккупантов и вернуть утраченные территории".

Хотя западная пресса и пишет о высоких потерях украинских сил, официально на Западе эту тему не поднимают. Но по косвенным данным видно, что пытаются компенсировать Украине отдельные утерянные позиции.

Так, на днях CNN писала о том, что ВСУ потеряли под Ореховым 16 БМП "Брэдли". А вчера США выделили Украине новый военный пакет, куда вошли 15 таких машин.

Отметим, что описываемые в СМИ потери - как в людях, так и в технике - касаются первых дней контрнаступления. Изменилась ли ситуация сейчас?

Российские военные сводки указывают ежедневно десятки якобы подбитой украинской техники и сотни "погибшего" личного состава. Украина этого не подтверждает. Но подтверждает яростное российское сопротивление на атакуемых участках.

Все это, вкупе с выстроенной на юге обороной, скорее всего является причиной существенных потерь украинских сил в технике и личном составе. Насколько существенных - покажет время. Генсек НАТО Столтенберг назвал сегодня эти потери "ожидаемыми".

Что касается перспектив дальнейшего развития украинского наступления, то в этом контексте многие обсуждают возможность атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар, что позволит зайти в тыл российской группировке на Запорожье.

Это стало более вероятным после того, как резко обмелело Каховское водохранилище. На публикуемых в Сети кадрах видно, что это Энергодара можно местами теперь дойти пешком или вброд. Тогда как раньше позиции россиян был защищены 4 километрами водной глади.

К слову, сегодня стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника украинского правительства.

Пока сообщается, что визит переносится на завтра.

Но в целом западные СМИ настраивают на то, что битва за прорыв российской линии обороны будет долгой и тяжелой.

Западные чиновники назвали украинское контрнаступление "изматывающей войной, цена которой будет высокой", а первые результаты контрнаступления будут видны примерно через три месяца, пишет британская "Би-би-си", которая пообщалась с высокопоставленными собеседниками на правах анонимности.

По мнению собеседников издания, наступление обходится Украине дорого, поскольку российские войска хорошо обороняются, используя основательно подготовленные защитные линии.

"Не стоит ждать, что под ударом украинских сил российская оборона быстро развалится. Вместо этого стоит готовиться к многомесячной изматывающей войне, цена которой будет высокой", - говорится в статье.

Собеседники Би-би-си подтвердили, что ВСУ продвинулись на расстояние семь километров и освободили четыре населённых пункта к югу от Великой Новоселки. Но считают это продвижение "медленным".

"Российские силы в целом хорошо проявили себя в защите на основательно подготовленных защитных позициях и отступили за тактические линии. Этот "маневренный подход" становится проблемой для украинцев – и он также дорого обходится наступающим силам. Поэтому пока продвижение было медленным", - говорят собеседники.

Россия при этом "не обязательно несет большие потери, потому что россияне сами решают, когда им отступать".

В любом случае "пока слишком рано делать какие-либо выводы". Один из чиновников отмечает, что до момента, когда такие оценки появятся, может пройти около трёх месяцев.

"У кого-то может быть и были очень смелые мечты о том, что россияне просто начнут разбегаться, а украинцы пройдут через их оборонительные линии на всех парах. Это, конечно, может произойти, но реальность есть реальность. Здесь мы такого не увидим", - считает собеседник.

Удар по Одессе

Теперь к обстрелам.

Ночью по Одессе был нанесен ракетный удар. Украина сообщает, что сбила три "Калибра" из четырех. Но последствия были серьезными.

Погибли три мирных жителя и 13 получили ранения. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение торговой сети "Таврия Б", где и погибли люди.

Взрывной волной повредило здания в центре города.

Россияне заявляют, что нанесли удары "по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства". Украина этого не подтверждает.

Также россияне выпустили несколько крылатых ракет Х-22 по Донбассу. Они попали по Краматорску и Константиновке.

И последнее - "шахидами" была массировано атакована Кировоградская область. Есть прилет по объекту инфраструктуры в городе Светловодске.

Берут ли Украину в НАТО?

Украина на июльском саммите в Вильнюсе получит "четкий сигнал, что ее будущее - в НАТО".

"Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал генсек Йенс Столтенберг.

Впрочем, насколько "четким" будет этот сигнал - неясно. Украина требует конкретного обещания, что после окончания войны ее возьмут в Альянс. Но, похоже, ключевая страна блока пока не определилась.

New York Times сообщила, что западные союзники требуют дать Украине четкий план и график вступления в НАТО. Но Байден хочет дать Украине "расплывчатое обещание" без конкретных сроков, опасаясь Третьей мировой войны.

Особенно активно по вопросу членства Украины на Вашингтон давят страны, граничащие с Россией. Они хотят конкретики для Киева уже на июльском саммите в Вильнюсе и предлагают дать Украине четкий план вступления, но только после окончания войны.

Полностью на стороне США только одна страна - Германия. По словам высокопоставленного американского чиновника издания, членство Украины стало "всепоглощающей дискуссией" как в Европе, так и внутри администрации Байдена.

Белый дом хочет предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по "израильской модели". То есть без обязательств вступать в войну, а только поставлять оружие.

"По словам представителей администрации, идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и обучения в Киев не прекратится, а также исключить политику из эпизодических дебатов о том, сколько помощи оказать Украине в ближайшие шесть месяцев или год", - пишет издание.

То, что американцы не хотят давать четкие обещания по вступлению Украины в НАТО - довольно показательна и "Страна" на прошлой неделе уже писала почему.

"Позиция Запада относительно нежелания давать четкие гарантии Украины по вступлению в НАТО в том числе объясняется и раздумиями о возможности договоренностей с РФ относительно прекращения войны в Украине. Хорошо известно, что Москва настаивает на нейтральном статусе Украины, прямо заявляя, что пока не будет достигнута эта цель, то война будет продолжаться. И по этой же причине на гарантиях вступления настаивает украинская власть - это рассматривается как предохранитель от возможных договоренностей Запада и РФ. Поэтому, поменяется позиции Запада относительно гарантий вступления Украины в Альянс или нет, будет иметь важное значение с точки зрения перспектив войны в Украине. И это мы увидим уже на ближайшем саммите. При этом стоит отметить, что сторонников принятия Украины в НАТО после окончания войны сейчас больше, чем раньше. Даже Киссинджер, который всегда был за нейтральную Украину теперь поменял свою точку зрения и считает, что принятие Украины в Альянс резко снизит вероятность новой войны между Украиной и РФ. В том числе и за счет контроля над действиями Киева со стороны союзников по НАТО. Но пока нет четких признаков, что эта точка зрения становится преобладающей в ключевых западных столицах. И позиция РФ в этом играет не последнюю роль. Полностью закрывать двери для переговоров на Западе пока не хотят", - рассказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

Был ли согласован мирный договор между Украиной и Россией?

Что касается переговоров, то последние два дня активно обсуждается тема о неком "мирном договоре", который якобы уже был на грани подписания весной в Стамбуле, но процесс был остановлен (как сообщал потом экс-премьер Израиля, по требованию части стран Запада).

Вчера Путин заявил, что во время переговоров в Стамбуле в марте прошлого года украинская делегация парафировала проект мирного договора, который должен был быть подписан с Россией.

"Но затем Киев выбросил его. Хотя там были детально прописаны гарантии безопасности", - заявил президент РФ и добавил, что Кремль и сейчас "готов к переговорам".

Сегодня эту тему затронул президент Беларуси. Он утверждает, что Украина была готова в Стамбуле отдать Крым в аренду на долгий срок.

"Путин мне передал документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", - заявил Лукашенко.

В Кремле уже опровергли, что Украина и Россия в прошлом году договаривались об аренде Крыма. "Крым - российский регион, он не может быть никем арендован", - сказал спикер Путина Песков.

Но если история с арендованным Крымом - правда, то РФ действительно на многое была готова, чтобы остановить войну, которая к тому моменту явно пошла не по ее плану.

Переговоры, как видим, тогда сорвались - на фоне отступления России от Киева, информации о массовых убийствах в Буче и решения Запада начать поставки тяжелых вооружений. И у нынешней ситуации есть две развилки: если украинское наступление окажется успешным и сухопутный коридор в Крым будет перерезан, то, скорее всего, война продолжится с новой силой и Украина попытается, уничтожив Крымский мост, заблокировать полуостров и затем начать на него наступление.

Если украинское наступление не завершится успехом и война войдет в тупик, то, соответственно, повышается шансы на переговоры и "корейский сценарий".

Правда, шансы это далеко не 100-процентные, так как обе стороны могут выбрать путь войны "до победного конца". Россия - в надежде на истощение Украины в кровопролитных битвах (о том, что рассматриваются "разные варианты" развития ситуации после контрнаступления ВСУ вчера говорили и Путин). Украина и Запад - в надежде на качественное усиление ВСУ за счет поставок самолетов и дальнобойных ракет, чтоб попытаться нанести РФ военное поражение.

ЧВК против Кадырова

Одна из главных тем дня - слухи о гибели в Украине депутата Госдумы и ближайшего соратника Кадырова Адам Делимханов.

Об этом изначально сообщили украинские паблики. По их утверждениям, это произошло в Приморске Запорожской области, где разведка засекла чеченский кортеж и накрыла его ракетным ударом. Дата события не указывалась.

Далее из России начали поступать разноречивые данные.

Как сообщил телеканал минобороны РФ "Звезда" со ссылкой на думского журналиста Мадину Шавлохову, Делимханов не убит, но получил ранение. Это процитировали многие российские СМИ.

При этом сам Кадыров и его соратник, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов, опубликовали троллинговые посты в телеграмм-каналах. Кадыров написал, что у него с Делимхановым нет связи и попросил украинскую разведку помочь ему найти соратника. А Алаудинов написал, что якобы "Ахмат" снимается с Марьинки и отправляется на поиск Делимханова.

Впрочем, вскоре все гибель депутата опровергли.

Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что он уже разговаривал с Делимхановым, и тот "жив и здоров". Следом за ним командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что депутат жив и находится в Чечне, где "поехал к Рамзану Ахматовичу".

Позже Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и заявил, что он жив-здоров и даже не ранен и что он знал это с самого начала "фейкового вброса" о его гибели.

"А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - таким образом Кадыров прокомментировал свой троллинговый пост с просьбой к украинской разведке сообщить о месте пребывания Делимханова.

Он также сказал, что все чеченские подразделения в Украине находятся на своих позициях (то есть, и в Марьинке тоже), а также "укрепляются на границе в Белгородской области".

Помимо истории с "убийством" Делимханова, в РФ сегодня активно раскручивается ещё одна "чеченская тема".

В российских пабликах с утра распространяется информация о сотне погибших вблизи Кременной российских военных, которых накрыли ВСУ ударом во время построения. Заявляется, что это произошло из-за того, что солдаты два часа ждали своего командира генерала Сухраба Ахмедова, который должен был сказать "напутственное слово".

Информация пока официально не подтверждена.

Отметим, что особо активно эта история распространяется каналами, связанными с "вагнеровцами", которые делают упор на то, что генерал Ахмедов - чеченец.

В последнее время Кадыров жестко критикует Пригожина. И "вагнеровцы", похоже, решили начать против главы Чечни информвойну.

После вчерашнего заявления Путина, что все ЧВК, которые воюют на фронте, должны заключить контракты с минобороны, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин сказал, что никто из "вагнеровцев" контракты с минобороны РФ заключать не будет.

"Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - заявил Пригожин.

Он надеется, что Путиным и Госдумой будет найдено некое "компромиссное решение".

О том, какие варианты действий есть у Пригожина после подписания приказа Шойгу об обязательности контрактов с минобороны РФ для всех ЧВК воюющих на фронте мы писали здесь.