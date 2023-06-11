В России на очередной виток вышел конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны РФ - из-за отказа первого подписывать контракт с ведомством.

В своем ответе министерству Пригожин сказал такую фразу: "То, что может случиться после этого приказа, – нам не будут давать вооружение и боеприпасы". И это действительно может стать стратегией Минобороны в отношении "Вагнера": дескать, не хотите подписывать с нами контракт - и не надо, но тогда не получите от нас ни денег, ни оружия (а ЧВК финансируется и вооружается за счет государства). Также в этом случае ЧВК не дадут выполнять и задачи на фронте.

При таком развитии событий дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер" будет туманной, потому что станет непонятно, за счет чего жить Пригожину и его наемникам. В результате перед Пригожиным откроется выбор из нескольких вариантов.

Во-первых, просто выжидать в надежде на то, что ситуация для российской армии на фронте резко ухудшится и "вагнеровцев" снова позовут на помощь. О таком варианте в своем комментарии говорит и сам Пригожин: "Когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "Помогите!". Впрочем, не факт, что прибегут и позовут. А если ждать слишком долго, то можно вообще потерять ЧВК: за время простоя наемники, оставшись без дела и денег, могут постепенно разбежаться по другим "добровольческим формированиям" или просто уйти из "бизнеса".

Во-вторых, перенести свою активность в Африку или еще куда-нибудь за границу, отказавшись от политических амбиций в России.

В-третьих, начать резко повышать ставки, направившись самовольно, например, в Белгородскую область, захватив по дороге склады с оружием и выдвинув свои требования. Впрочем, в последнем случае это будет уже прямой мятеж - и не против Сергея Шойгу, а против самого Владимира Путина, которому Пригожин подчеркнуто старается демонстрировать лояльность. И пока трудно сказать, готовы ли на это идти Пригожин и его ЧВК.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, по которому все "добровольческие отряды" России должны до 1 июля подписать контракт с Минобороны РФ.

Однако Пригожин отказался подписывать такой контракт.