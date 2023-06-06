Куратор российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что российские власти могут нанести ядерный удар по Белгородской области.

"Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем", – заявил Пригожин.

Также он повторил свою угрозу без приказа пойти "на защиту Белгородской области".

"Мы даем около двух недель министерству обороны освободить нашу землю. Но если, бл@ь, они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание Минобороны - Ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе", - заявил Пригожин.

Примечательно, что ранее сам же Пригожин заявил о том, что ЧВК "Вагнер" уходит из Бахмута, что вынудило российское командование перебросить сюда дополнительные силы, которые могли бы использоваться в том числе и в Белгородской области.

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