Пригожин предположил, что власти РФ могут нанести ядерный удар по Белгородской области
Куратор российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что российские власти могут нанести ядерный удар по Белгородской области.
"Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем", – заявил Пригожин.
Также он повторил свою угрозу без приказа пойти "на защиту Белгородской области".
"Мы даем около двух недель министерству обороны освободить нашу землю. Но если, бл@ь, они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание Минобороны - Ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе", - заявил Пригожин.
Примечательно, что ранее сам же Пригожин заявил о том, что ЧВК "Вагнер" уходит из Бахмута, что вынудило российское командование перебросить сюда дополнительные силы, которые могли бы использоваться в том числе и в Белгородской области.
Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги событий 5 июня. Вчера второй день подряд россияне сообщали о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области. В Украине этого официально не подтверждали и предупреждали о фейках со стороны РФ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.