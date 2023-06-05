В РФ сообщили, что участники вчерашнего рейда в Белгородскую область попали туда по реке
Участники вчерашнего рейда в Белгородскую область попали в село Новая Таволжанка по реке Северский Донец на трех плавсредствах.
Об этом сообщает российский паблик Baza.
По его данным, группа из около 20 человек высадилась на пляже в районе улицы Песчаная.
После высадки они заняли три дома, где были заблокированы и после боя отступили обратно на территорию Украины.
О прорыве по реке вчера также заявляло Минобороны РФ.
Ранее мы анализировали очередной прорыв в Белгородскую область.
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Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.
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