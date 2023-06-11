Все "добровольческие отряды" России должны до 1 июля подписать контракт с минобороны РФ. Об этом говорится в приказе, который подписал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус", - говорится на сайте минобороны РФ.

Отметим, что главное такое формирование в России - это ЧВК "Вагнер", чей куратор Евгений Пригожин находится в жестком конфликте с минобороны. То есть, по сути "вагнеровцев" обязали до 1 июля легализоваться при МО РФ (формально частные военные компании в России и ранее были запрещены).

По словам замминистра Николая Панкова, "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны".

Вчера минобороны РФ заявляло, что в России действует более 40 "добровольческих формирований".

Напомним, ранее Пригожин обвинил минобороны России в попытке обстрела "вагнеровцев" и минировании путей выхода из Бахмута

А Кадыров призвал Пригожина прекратить дискредитировать армию РФ и Путина.

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