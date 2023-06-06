Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает наращивать градус критики в адрес российского командования и российской власти.

Очередные нападки высказаны им в новом видеообращении.

Пригожин продолжает утверждать, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута, и связал с этим историю с минированием путей отхода, после которой ЧВК "взяла в плен" командира 72-й бригады армии РФ.

Также Пригожин сказал, что в Белгородскую область "вагнеровцев" власти не пустят.

"Нас будут блокировать все, кто могут", - считает Пригожин.

Ранее Пригожин предполагал, что российские власти планируют нанести ядерный удар по Белгородской области.

А в апреле он возмущался тем, что российские власти "плодят новые ЧВК" вместо того, чтобы дать под командование ЧВК "Вагнер" "200 тысяч солдат, как я просил".

Традиционно никакой реакции со стороны ни российской власти, ни командования армии РФ на все эти заявления Пригожина нет.

По мнению западных аналитиков, своими нападками куратор "Вагнера" Пригожин пытается доказать Владимиру Путину превосходство своей ЧВК над силами Минобороны РФ.