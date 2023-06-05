В российской Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны, убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации изданий, 23-летний уроженец деревни Мурзаково Никита Любимов вернулся с войны в ноябре прошлого года. В ЧВК "Вагнер" он попал из колонии, где отбывал наказание за избиение, грабеж и нанесение побоев. Также он ранее был судим за изнасилование.

31 мая мужчину опять отправили в СИЗО: его обвиняют в том, что накануне. 27 мая, он до смерти избил знакомого Игоря Пушкина, с которым распивал спиртные напитки. Погибшему Пушкину было 56 лет.

Местные жители рассказали, что после возвращения в родную деревню "вагнеровец" угрожал женщинам и вообще держал деревню в страхе.

"Постоянные пьяные драки и разборки, угрожал всем, и женщинам тоже, детей на улицу перестали отпускать без взрослых. При этом все на это безобразие только разводили руками: мол, он приехал как герой, да еще и инвалид", - сказала одна жительница Мурзаково.

Ранее мы рассказывали, что в Курской области жители пожаловались на амнистированного "вагнеровца", который держал в страхе село. Сообщалось, что он ежедневно пил, буянил и перемещался по деревне, вооруженный топором, ножом и вилами. Топором он разбил окна двух автомобилей. Позже "вагнеровец" был задержан по подозрению в убийстве пенсионерки.

Также "Страна" писала, что соучастник убийства певца Михаила Круга Александр Агеев попросил отправить его на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер".