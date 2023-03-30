В РФ сидевший за убийство заключенный, который был амнистирован и завербован в ЧВК "Вагнер", вернулся в отпуск из Украины и стал держать в страхе родное село. Сейчас его подозревают в убийстве.

Об этом пишут российские СМИ.

28-летний Иван Россомахин приехал в Новый Бурец Курской области РФ 21 марта. Как рассказывается в сюжете местного телеканала, он ежедневно пил, буянил и перемещался по селу, вооруженный топором, ножом и вилами. Топором он разбил окна двух автомобилей.

Жители села стали бояться даже ходить на работу.

Из-за опасений за свою жизнь они настояли на встрече с местными властями и полицией. Учитывая прошлое "вагнеровца", они потребовали у правоохранителей взять ситуацию под контроль. Начальник районного управления МВД Вадим Варанкин пообещал, что Россомахин скоро снова уедет на войну.

"Сейчас он у нас административно арестован, завтра сутки заканчиваются, мы его отпускаем. С ним есть договоренность, что он собирает свои пожитки, до начала мая я его здесь терпеть не буду, во вторник мы его садим с монатками на поезд, чтобы он свалил и чтобы я его здесь больше не видел", - заявил Варанкин.

Однако договоренность Россомахина и Варанкина соблюдена не была.

29 марта житель соседнего города Вятские Поляны пришел домой к своей пожилой матери и обнаружил ее труп. Женщина была избита, на ее теле были колото-резаные раны.

По подозрению в совершении убийства был задержан "вагнеровец". Известно, что у него оформлена явка с повинной.

Ранее мы писали, что "полугодовую командировку" в Украину, после которой "вагнеровцам" из числа заключенных обещают амнистию, переживают только 15-20% завербованных.

В США подсчитали, что на Донбассе воюют 40 тысяч заключенных в составе ЧВК "Вагнер".