ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают укреплять позиции в городе.

Об этом говорится в сводке американского "Института изучения войны".

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 марта, видно, как российский военный корреспондент с явной легкостью перемещается по территории комплекса, что указывает на то, что "Вагнер", вероятно, контролирует достаточно территории завода, чтобы принимать представителей СМИ в относительной безопасности", - говорится в сводке.

Также в Институте оценивают заявления российских блогеров о том, что "Вагнер" продвинулся ближе к центру города - взял городской рынок и достиг Дворца культуры.

"Эти утверждения правдоподобны, учитывая геолоцированные визуальные доказательства продвижения Вагнера к центру города, опубликованные 28 марта", - заявляют в институте.

Вероятно, теперь "Вагнер" работает над укреплением позиций в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться к центру города и расширить зону своего контроля на западный Бахмут, говорится в сводке.

Геолокационные кадры позволяют предположить, что российские войска, вероятно, продвинулись в южной части Бахмута.

Ранее в украинской армии назвали несущественным продвижение России в Бахмуте.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте Россия усиливает ЧВК "Вагнер" десантниками и бойцами регулярной армии из-за огромных потерь.

При этом в Институте изучения войны сообщали, что войска РФ продвинулись в Бахмуте по ряду направлений.