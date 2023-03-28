Ситуация в Бахмуте стабильно тяжелая и динамичная, однако россияне не получили никакого стратегического преимущества на этом направлении в последние дни.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения – все они прогнозируемы. Мы их видим и отрабатываем противодействие. Говорить о каком-то стратегическом преимуществе в последние часы или дни нельзя. Ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы не дать врагу развить успех своих атак", – сказал Череватый.

По его данным, ВСУ за сутки имели 14 боевых столкновений с россиянами.

Ранее сегодня Череватый говорил, что в Бахмуте Россия усиливает ЧВК "Вагнер" десантниками и бойцами регулярной армии из-за огромных потерь.

При этом в Институте изучения войны сообщили, что войска РФ продвинулись в Бахмуте по ряду направлений.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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