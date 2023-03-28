В Институте изучения войны проанализировали ситуацию на фронте на основе кадров с установленной геолокацией.

Об этом говорится в новой сводке американских аналитиков ISW.

По данным Института изучения войны:

1. Российские войска по состоянию на 27 марта продвинулись к Райгородке (в 12 километрах к западу от Сватово).

2. По состоянию на 26 марта россияне добились успехов в Бахмуте.

Они, вероятно, продвигались по улице Зеленой и улице Александры Колпаковой на северо-западе Бахмута.

Также наемники "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута.

Есть кадры, как куратор ЧВК Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра города.

3. Российские войска продвинулись к северу от Новомихайловки (примерно в 10 километрах к югу от Авдеевки).

4. По состоянию на 27 марта видны незначительные продвижения россиян у дач в трех километрах к юго-востоку от Угледара.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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