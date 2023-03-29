Россияне продолжают концентрировать свои наибольшие наступательные возможности на Бахмутском направлении. Вместе с тем оккупанты пытаются сместить акценты на тему Бахмута и рассматривать его как так называемое "апокалиптическое событие".

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, параллельно с военными действиями россияне аккумулируют все медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут и "отрабатывает медийно три задачи":

подорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту,

демотивировать и психологически ослабить армию,

спровоцировать военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", - объяснила Маляр.

"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий", - добавила Маляр.

По словам замминистра обороны, российская армия сейчас сосредоточены на таких посылах:

якобы решение держать Бахмут "политические",

якобы Бахмут "нет смысла держать, там почти все в окружении",

якобы героизм украинских бойцов "раздувает украинская пропаганда".

При этом, как заявляет Маляр, россияне эксплуатируют в ИПСО на тему Бахмута, фамилии президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Так что же на самом деле происходит и как надо воспринимать информацию о боях в Бахмуте? Это активная фаза войны. Так же активна, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 г. продолжается полномасштабное наступление врага", - пишет Маляр.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению", - добавила Маляр.

Кроме того, Маляр рассказала об актуальных оборонных задачах украинской армии. По словам Маляр, речь идет о:

удержании занимаемых рубежей и позиций,

недопущение продвижения противника вглубь территории,

нанесение врагу значительных потерь,

создание условий для перехода в контрнаступление.

По ее словам, оборонять Бахмут будут до тех пор, пока это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач.

Ранее Владимир Зеленский в интервью рассказал о важности удержания Бахмута. По его словам, если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, то Россия может начать заручаться международной поддержкой. Президент заявил, что в случае поражения Украины в Бахмуте начнется давление на Киев - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны.

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